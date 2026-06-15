En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6135 este lunes, 15 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.01%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco avanzó 2.28% y en el último año su variación fue de 1.62%, lo que sugiere una apreciación moderada con fortalecimiento reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana es de 13.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 20.12%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia negativa, con el dato de -1 en -2, lo que indica un descenso en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia a la baja se ha mantenido durante los últimos días, sugiriendo una presión sobre la moneda local.

A pesar de esta situación, es importante monitorizar las variables económicas que pueden influir en el tipo de cambio, ya que una tendencia continua podría afectar el comercio y la economía del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.