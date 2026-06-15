La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.2186 este lunes, 15 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.13%.

La cotización del peso mexicano mostró una evolución negativa: en la última semana cayó -1.36% y en el último año -8.14%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 5.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.56%.

Hoy, el Peso mexicano presenta una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y otras divisas, lo que puede ser signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible incertidumbre económica o influencias externas desfavorables. En este caso, la tendencia creciente del Peso puede ser un indicativo de una recuperación o estabilidad económica.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.