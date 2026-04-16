Durante décadas, el management construyó una premisa que parecía incuestionable: más datos implican mejores decisiones. En un mundo de alta volatilidad, medir fue sinónimo de controlar. Sin embargo, en contextos de cambio profundo, esa lógica empieza a mostrar sus límites. Existe un sesgo clásico que ilustra este problema: la Falacia de McNamara. Consiste en medir aquello que es fácilmente cuantificable, ignorar lo que no lo es y, finalmente, asumir que lo que no aparece en una planilla simplemente no existe. En la Argentina de 2026, esta falacia dejó de ser un problema teórico para convertirse en un riesgo estratégico concreto. Nunca hubo tanta información disponible. Nunca fue tan accesible monitorear variables macroeconómicas en tiempo real. Pero, paradójicamente, pocas veces fue tan difícil interpretar correctamente el contexto. El punto no es la falta de datos. Es el exceso mal interpretado. Hoy el debate económico está dominado por indicadores que muestran avances claros: consolidación fiscal, desaceleración inflacionaria, mayor previsibilidad cambiaria, recuperación de reservas. Son señales relevantes, pero no son suficientes. Porque lo que está ocurriendo no es simplemente una estabilización macroeconómica. Es un proceso más profundo: un cambio de régimen. Y en los cambios de régimen, las variables que realmente importan no siempre son visibles en el corto plazo. Lo que se transforma son los incentivos, las estructuras de costos, las reglas de competencia y la asignación de capital. La macroeconomía empieza a ordenar el terreno, pero no alcanza para explicar cómo se reconfigura la economía real. Y es ahí donde empieza el problema para quienes toman decisiones basadas exclusivamente en el tablero. Una economía dual en plena transición Uno de los errores más frecuentes hoy es analizar la Argentina como un sistema uniforme y la realidad es otra: convivimos con una economía profundamente heterogénea, que opera a dos velocidades y bajo lógicas distintas. Por un lado, emergen sectores altamente competitivos, intensivos en capital y tecnología, integrados a cadenas globales de valor. Energía, minería y servicios basados en conocimiento ya funcionan bajo estándares internacionales, con foco en productividad, escala y eficiencia. Por otro lado, persiste un entramado productivo tradicional, más intensivo en trabajo, con menor margen de adaptación y mayor exposición a los costos del proceso de apertura y ordenamiento. Industria, comercio y construcción atraviesan una transición más compleja, donde la recomposición de precios relativos impacta directamente sobre su competitividad. El problema es que el análisis macroeconómico oculta esta dualidad. Y cuando se toman decisiones mirando solo ese promedio, se pierde de vista dónde están realmente las oportunidades y los riesgos. En este contexto, muchas empresas enfrentan una disyuntiva crítica. Si se observa únicamente el tablero de indicadores, el diagnóstico parece claro: consumo débil, tasas reales elevadas, tipo de cambio apreciado. La respuesta lógica, bajo ese enfoque, es defensiva: ajustar costos, postergar inversiones, preservar caja. Pero esa lectura es incompleta desde el punto de vista estratégico. Porque el mismo escenario contiene señales que no aparecen en el Excel: un tipo de cambio más bajo que habilita una ventana excepcional para modernizar capital productivo, una economía que se abre y redefine los estándares de competencia, obligando a ganar productividad más rápido y nuevos polos de crecimiento regional, como Vaca Muerta o el desarrollo del litio, que demandan bienes y servicios de mayor sofisticación. La diferencia entre una estrategia defensiva y una ofensiva no está en los datos disponibles, sino en cómo se interpretan. Y en contextos de transición, interpretar bien vale más que medir mucho. De la volatilidad al cambio estructural Otro punto clave es entender que la naturaleza de la incertidumbre cambió. Durante años, el principal desafío en la Argentina fue la volatilidad macroeconómica. Las decisiones se tomaban bajo el riesgo constante de crisis, devaluaciones o desorden fiscal. Hoy ese eje empieza a desplazarse. La incertidumbre ya no gira en torno al colapso inmediato, sino a la velocidad y profundidad de la transformación. Las preguntas relevantes ya no son si la macro va a estabilizarse en el corto plazo, sino si el proceso será sostenible, si las reformas lograrán consolidarse y cómo se absorberán las tensiones propias de la transición. Es un cambio sutil pero fundamental: pasamos de gestionar riesgos financieros a gestionar fricciones estructurales. Y esas fricciones no se resuelven con más monitoreo, sino con mejores decisiones. El costo de esperar certezas En este escenario, muchas organizaciones adoptan una postura de cautela extrema. El clásico "wait and see" aparece como una estrategia prudente frente a la incertidumbre. Sin embargo, en contextos de cambio de régimen, esperar certezas suele ser una decisión costosa porque las oportunidades más relevantes no se presentan cuando el panorama es claro, sino cuando todavía está en construcción. Las ventanas de inversión, reposicionamiento y captura de valor suelen abrirse en momentos de fricción, cuando los precios relativos están en transición y las reglas aún no están completamente consolidadas. Las empresas que lideran estos procesos no son las que reaccionan cuando los datos lo confirman, sino las que actúan antes. No porque tengan más información, sino porque tienen mejor lectura del contexto. Superar la Falacia de McNamara no implica dejar de usar datos. Implica utilizarlos con inteligencia estratégica. Significa entender que no todo lo relevante es cuantificable, no todo lo cuantificable es decisivo y que, en contextos de transformación, el juicio empresarial vuelve a ocupar un rol central. El liderazgo en esta etapa exige una capacidad distinta: conectar la macro con la micro, leer las dinámicas territoriales, anticipar cambios en la lógica de competencia y detectar oportunidades antes de que sean evidentes en los indicadores. Es una forma de conducción más incómoda, porque implica tomar decisiones sin toda la información. Pero también es la única forma de capturar valor en procesos de cambio profundo. La Argentina no está simplemente ordenando su macroeconomía. Está reconfigurando su funcionamiento económico. En ese proceso, la ventaja competitiva ya no estará en quién tenga más información, sino en quién logre interpretarla mejor. En quién sea capaz de actuar cuando todavía no hay consenso, porque, en definitiva, la diferencia entre administrar la transición y capitalizarla no está en el tablero. Está en la capacidad de mirar más allá.