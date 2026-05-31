Una reconocida aerolínea estadounidense se declaró en quiebra, lo que permite la posibilidad de que cese sus operaciones de manera definitiva. Como resultado, surge incertidumbre en relación con la situación de los boletos previamente adquiridos por los pasajeros.

Se trata de Spirit Airlines, una compañía que ha proporcionado servicios de transporte conectando diversas ciudades de Estados Unidos durante un periodo superior a cuarenta años. Sin embargo, en el presente año, es la segunda vez que se comunica acerca de una crisis.

Qué ocurrió con Spirit Airlines

Spirit, con sede en Florida, fue establecida en 1964 como una compañía de transporte terrestre de larga distancia. En los años 1980, la empresa sufrió una transformación significativa al ingresar en el sector aéreo, ofreciendo paquetes turísticos bajo el nombre de Charter One Airlines.

En 1992, la compañía adoptó su nombre actual, Spirit Airlines, consolidándose como una innovadora en el modelo low cost: vuelos a precios accesibles con servicios básicos, ajustándose a las necesidades de presupuestos limitados.

No obstante, el proceso ha sido complicado. Esta representa la segunda quiebra de la compañía en un plazo de 12 meses. La primera ocurrió en noviembre del 2024, marcando a Spirit como la primera aerolínea importante de EE.UU. en solicitar protección bajo el Capítulo 11 desde 2011. Después de una reestructuración centrada en la disminución de deudas y el aumento de capital, Spirit logró salir de este proceso en marzo.

Sin embargo, como lo reconoció su director ejecutivo, Dave Davis: “Desde que completamos nuestra reorganización anterior, que se centró exclusivamente en la disminución de deudas y el incremento de capital, se hizo evidente que permanece un considerable trabajo por realizar y que son necesarias más herramientas para posicionar a Spirit de la mejor manera hacia el futuro”.

Tras 40 años de trayectoria, se despide una conocida aerolínea low cost y dejará de operar para siempre (foto: archivo).

La crisis de las aerolíneas de bajo costo como Spirit

El mercado de viajes aéreos ha experimentado una notable transformación y las aerolíneas de bajo costo, como Spirit, no han conseguido adaptarse a estas modificaciones. Esta empresa ha comentado sobre la evolución de la industria y ha señalado que los pasajeros, en la actualidad, demandan una experiencia más placentera.

Este cambio forma parte de las causas que han llevado a las aerolíneas de bajo costo a enfrentar una crisis. Adicionalmente, se pueden señalar otras razones:

Pérdidas económicas millonarias : la compañía reportó una pérdida neta de $ 1.200 millones únicamente en el año pasado, cifra que se vio agravada por una liquidez decreciente y un endeudamiento acumulado.

Estrategia fallida : intentó reformar su modelo eliminando precios excesivamente bajos; no obstante, la transición no prosperó, alienando a su base de clientes sensibles al precio.

Factores externos: la cancelación de una fusión con JetBlue Airways por $ 3.800 millones, bloqueada por reguladores, las fallas en motores Pratt & Whitney que inmovilizaron parte de su flota de aviones Airbus y las políticas del expresidente Donald Trump que restringieron el gasto en viajes han afectado la demanda.

Crisis en la aviación: ¿cancelaciones para miles de viajeros?

A nivel global, esta quiebra complica la situación de las aerolíneas de bajo costo, un modelo que revolucionó los viajes asequibles. Sin embargo, en la actualidad se encuentra bajo presión a causa de la inflación, el elevado costo del combustible y la competencia de grandes aerolíneas.

En lo que respecta a los empleados, no se han mencionado despidos inmediatos. Sin embargo, la crisis podría afectar a miles de trabajadores en un contexto donde el empleo en la aviación ya es inestable.

Para los pasajeros, la noticia resulta preocupante. Aunque las operaciones continuan con normalidad, miles de viajeros con boletos pendientes podrían sufrir cancelaciones si la reorganización resulta fallida. Actualmente, la compañía solo opera a través de Estados Unidos.

Preocupación en la industria: futuro incierto para aerolíneas

Se estima que los pasajeros afectados recibirán información sobre reembolsos y alternativas en los próximos días. La espera genera ansiedad entre quienes han planeado viajes con Spirit.Los expertos analizan el impacto de esta quiebra en el sector aerocomercial. Las aerolíneas de bajo costo enfrentan desafíos que podrían llevar a más cambios en la industria.