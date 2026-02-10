El empleo formal sigue perdiendo terreno. En enero se perdieron 8,104 plazas formales en relación con diciembre, de acuerdo con el reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, enero es el segundo mes consecutivo que el sector formal reporta pérdida de empleos. La especialista señala que, considerando los últimos 10 años hasta 2025, en enero se observó una creación de empleo promedio de 91,386 empleos y desde 2001 solo se registraron caídas en en 2009, año en el que se perdieron 105,015 puestos, y 2026. Sin embargo, Banamex prevé un mejor futuro para el empleo formal en el resto del año. “Prevemos que el empleo registrado en el IMSS continúe con una tendencia de recuperación durante 2026. Lo anterior en línea con la mejora de la actividad económica en general. Por ello, ahora proyectamos la creación de 383 mil plazas, un aumento de 1.7%, desde 0.5% en 2025”, señaló el área de Análisis Económico del banco. Durante el primer mes del año, el IMSS reportó 1,023,438 patrones, una caída de 5,842 patrones en comparación con diciembre, detalla un análisis de Banco Base. Este indicador presenta una tendencia más depresiva, pues la cantidad de empleadores disminuyó en 20 de los últimos 21 meses. De igual forma, se registra una caída de 25,992 patrones respecto a enero del año pasado. “En términos porcentuales, esto equivale a una caída anual de 2.48%, con lo que suma 19 meses consecutivos de contracción anual, algo que no ocurría desde el periodo de abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando el registro patronal cayó durante 30 meses consecutivos”, dijo Siller Pagaza. El IMSS reportó que el salario base de cotización promedio para enero fue de MXN $682.8 pesos, lo que significó un aumento de 7.32% en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación de 3.79% de enero, presentado por el Inegi, el alza es de apenas 3.4%, coinciden ambos bancos. El incremento fue consecuencia del alza al salario mínimo, anunciada en diciembre del año pasado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Este año, el salario mínimo aumentó 13%, lo que representa MXN $315.04 pesos diarios para la mayor parte del país, de acuerdo con la Conasami.