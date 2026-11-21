IKEA enmarca la promoción en su campaña de Black Friday, que va del 20 al 29 de noviembre.

IKEA activó un 15% de descuento extra en productos de outlet, que se suma al precio ya rebajado de esos artículos. La promoción rige del 20 al 29 de noviembre de 2026, ambos días incluidos, según las condiciones legales de IKEA.

Está dirigida a todos los clientes: no hace falta ser socio de IKEA Family, a diferencia de otras ofertas de la compañía, como el 15% en armarios independientes, que es exclusivo para socios.

Cómo funciona el descuento

El 15% no se calcula sobre el precio original, sino sobre el precio outlet vigente. Por ejemplo, un artículo outlet de 100 euros costaría 85 durante la promoción, aunque el precio final depende de cada producto.

La oferta solo vale para productos identificados como outlet. Que un artículo tenga el precio reducido no significa que entre en la campaña, así que conviene comprobar que figura como outlet y que el descuento aparece al pagar.

Dónde y hasta cuándo

El descuento se puede aprovechar en las tiendas físicas de IKEA España, en ikea.es, en la app y por venta telefónica, siempre que el artículo esté disponible en ese canal. IKEA enmarca la promoción en su campaña de Black Friday, que va del 20 al 29 de noviembre.

Es temporal: después del 29 de noviembre, los productos outlet que sigan a la venta mantendrán su precio outlet, pero sin el 15% adicional.

Está dirigida a todos los clientes: no hace falta ser socio de IKEA Family, a diferencia de otras ofertas de la compañía, como el 15% en armarios independientes, que es exclusivo para socios.

Qué conviene revisar antes de comprar

Al tratarse de artículos de outlet, las unidades pueden ser limitadas y un producto puede agotarse antes de que termine la promoción. IKEA aplica los precios de la campaña hasta fin de existencias y no garantiza que todos los artículos estén disponibles durante todos los días.

Para comprobar el ahorro real, lo más sencillo es fijarse en el precio antes del descuento extra y comparar con el importe final. En campañas como el Black Friday, además, la regla de los 30 días exige que el precio de referencia de una rebaja sea el más bajo aplicado en el mes anterior.