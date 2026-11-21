El cierre del centro logístico de Relais d'Or Miko en Normandía se produce apenas dos años después de su inauguración y forma parte de una reestructuración de la actividad del grupo Pomona en Francia.

La histórica marca de helados Miko vive dos realidades distintas a ambos lados de los Pirineos. El grupo francés Pomona cerrará en el segundo semestre de 2027 el centro logístico que su filial Relais d’Or Miko estrenó en marzo de 2024 en Saint-Martin-des-Entrées, cerca de Bayeux (Normandía), según Ouest-France.

Se trata de una empresa de distribución mayorista de productos congelados y helados, no de la fábrica de helados Miko que opera en España, que pertenece a otra compañía y no se ve afectada.

Un centro estrenado hace menos de tres años

En marzo de 2024, los 66 empleados de Relais d’Or Miko dejaron sus instalaciones históricas para trasladarse a un almacén nuevo. Ahora, una cincuentena de trabajadores se ven afectados por el cierre, dentro de un plan de salvaguarda del empleo (PSE) que sigue en curso. Los empleados reclaman indemnizaciones superiores a las legales.

Pomona justifica la decisión con una reorganización nacional que fusiona dos de sus ramas, Relais d’Or y Délice et Création. Según France 3, la reestructuración afecta también a otro centro en Laval y el cierre llega a dos meses de Navidad.

Una cincuentena de trabajadores se ven afectados por el cierre. Shutterstock

Pomona sigue creciendo en España

La situación contrasta con la de Pomona Iberia, su división española, que este año incorporó al grupo a Servera, en Mallorca, y a Comercial Blanenca Prolac, en la Costa Brava. Según el comunicado del grupo, ya cuenta con más de 900 empleados en España y abastece a 20.000 clientes profesionales de hostelería y restauración.

Quién fabrica hoy los helados Miko en España

En Francia, Unilever se hizo con los derechos de la marca en 1994. En España, la empresa pasó en 1988 al BBV y Nestlé la compró a mediados de los noventa. Hoy el negocio lo gestiona Froneri Iberia, que tiene su fábrica en Araia (Álava) y, según su Estado de Información No Financiera, facturó 250,59 millones de euros en 2024 (259,92 en 2023) con 547 trabajadores.

Mikolápiz, Pirulo y Fantasmikos siguen en el catálogo. El caso contrasta con otros cierres industriales recientes en España, como el de una fábrica de colchones en Quartell, en Valencia, donde la empresa presentó un ERE.