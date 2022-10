¿En qué se gastan los dólares?

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo que es posible cumplir con la pauta del 60% de inflación contemplada en el proyecto de Presupuesto 2023, debido a que para el próximo año no se espera "un shock externo ni están previstos cambios bruscos en el tipo de cambio".

Pesce habló en una reunión de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, en la que se analiza el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Un día antes el Banco Central había presentado los números de la compra y venta de dólares en lo que va del año. La entidad monetaria reveló que los argentinos compraron dólares oficiales por un total de u$s 2196 millones, lo cual representa un incremento del 36% respecto del año pasado.

Los datos son parte del Balance Cambiario de la entidad, el cual refleja la entrada y salida de divisas del país, como producto del comercio exterior y de diferentes pagos y cobros de las empresas.

Como bien señala la agencia de noticias NA, los números se conocen mientras el equipo económico busca poner en marcha mecanismos para frenar salida de divisas de parte de los argentinos que viajarán a Qatar a ver el Mundial 2022.

En el balance de los primeros ocho meses del año, el BCRA informó liquidaciones de exportaciones por un total de u$s 59.108 millones y pago de importaciones por u$s 48.119 millones con un superávit de u$s 10.989 millones.





Cuando los datos se separan por sectores, el energético demandó este año u$s 10.460 millones, lo que representa el 17,7% del total de divisas generadas por los exportadores.

De ellos, u$s 6940 millones corresponden a importaciones de petróleo (fuel oil para plantas de generación), u$s 3391 millones, en electricidad y u$s 129 millones, en gas.

Otros dos grandes demandantes de dólares son los sectores químico y automotriz. El químico este año pagó u$s 6901 millones al exterior, al tiempo que el complejo automotriz es el tercer demandante con u$s 6636 millones, el cual incluye autos terminados y componentes. Este complejo industrial ingresó dólares por exportaciones, en lo que va del año por u$s 5303 millones, lo que marca una balanza sectorial deficitaria, marca NA.

Los dólares se necesitan para la producción afirma el Gobierno. Los dólares se necesitan para ahorrar, suplican los ahorristas. Los dólares se necesitan para gastar en el exterior, dicen los turistas. Hay pocos dólares, esa también es la realidad.