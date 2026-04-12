La inteligencia artificial transforma el mercado laboral más rápido de lo que muchos esperaban. Herramientas como ChatGPT o Copilot ya manejan tareas rutinarias en empresas de todo el mundo. Un estudio de LinkedIn revela que el 90% de los directivos considera urgente acelerar la adopción de la IA en sus organizaciones. Ante ese panorama, la pregunta es inevitable: ¿tu puesto está en peligro? Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, y Aneesh Raman proponen una respuesta concreta en su libro Open to Work, publicado en 2026 por Océano Librerías en España y América Latina. La clave está en un ejercicio tan simple como revelador: el marco de los tres cubos. El ejercicio de los tres cubos parte de una idea central: tu trabajo no es un título, es un conjunto de tareas. Y no todas esas tareas corren el mismo riesgo frente a la inteligencia artificial. El método propone listar las principales actividades de tu semana laboral y clasificarlas en tres grupos según su relación con la IA. El primer cubo agrupa las tareas que la IA ya puede hacer sola: redactar informes estándar, introducir datos, generar resúmenes o responder correos repetitivos. El segundo incluye actividades que se hacen mejor con IA como aliada, como el análisis de datos con apoyo de sugerencias automáticas o la preparación de presentaciones. El tercero, el más valioso, reúne lo que solo un humano puede hacer: tomar decisiones con implicaciones éticas, leer el estado emocional de un equipo o construir relaciones de confianza. La señal de alerta aparece cuando la mayoría de tus tareas caben en el primer cubo. Ahí la IA no te asiste, te sustituye. Según datos de LinkedIn, el 24% de las habilidades laborales cambió a nivel global entre 2015 y 2022. Con el impulso de la IA, esa proporción podría alcanzar el 70% antes de 2030. El diagnóstico no es un veredicto. Si al revisar tus cubos descubres que el tercero pesa poco, el paso siguiente es claro: busca proyectos que pongan en juego la comunicación, la creatividad o la toma de decisiones. En España, el 66% de los líderes empresariales ya descarta candidatos que no demuestran competencias en IA. Conocer tu posición en los tres cubos es el primer paso para mejorarla. Open to Work llegó a las librerías en 2026 editado por Océano en España, Argentina y otros países de América latina. Roslansky y Raman construyeron su análisis sobre los datos de más de mil millones de perfiles de LinkedIn, lo que convierte al libro en uno de los estudios más amplios sobre el futuro del empleo en la era de la IA. El marco de los tres cubos no es solo teoría. En el libro aparecen casos reales: un agente inmobiliario que usa IA para redactar descripciones de propiedades y libera tiempo para acompañar a compradores; un gestor de comercio que automatiza el análisis de tendencias para dedicarse a sus proveedores. En sectores como el diseño o el marketing, los profesionales en España ya incorporan la alfabetización en IA a sus perfiles a un ritmo acelerado.