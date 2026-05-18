En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3797.55 este lunes, 18 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.01%.

En la última semana, el Peso colombiano mostró una leve apreciación de 0.30%, mientras que en el último año registra una variación de -4.02%, lo que indica una caída acumulada pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 4.03%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 12.85%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En los últimos tres días, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, lo que indica un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas. A medida que los días avanzan, se observa un aumento constante en la cotización, reflejando un ambiente económico favorable.

Esto sugiere que la confianza en la economía colombiana podría estar aumentando, lo que a su vez podría atraer más inversiones en el país. Sin embargo, es fundamental monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.