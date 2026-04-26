Hay algo incómodo que pocas marcas dicen en voz alta: muchas decisiones todavía se toman “porque creemos que”. Creemos que el cliente quiere esto. Creemos que el canal funciona así. Creemos que esta campaña debería rendir mejor. El problema es que “creer” se volvió caro. Nunca fue tan fácil llegar a un cliente, y nunca fue tan costoso convertirlo. El tráfico no es gratis. Las audiencias no son infinitas. Y la competencia no descansa. Según el último informe global disponible de We Are Social y Meltwater, más del 64 % de la población mundial está conectada a internet y el comercio electrónico sigue creciendo. Más gente online significa más oportunidades, sí. Pero también más ruido, más estímulos y más distracción. En ese escenario, equivocarse cuesta. Durante años nos convencimos de que tener datos era suficiente. Instalamos píxeles, conectamos plataformas, descargamos reportes y llenamos dashboards. El problema nunca fue la falta de información. Fue algo más profundo: no sabíamos cómo convertirla en decisiones estratégicas consistentes. He visto equipos celebrar métricas que no movían el negocio. He visto campañas con tasas de apertura aceptables que no generaban rentabilidad. He visto marcas invertir fuerte en adquisición sin entender por qué sus clientes no volvían. La data estaba ahí, pero no estaba hablando. Y cuando la data no habla, la intuición ocupa su lugar. La intuición es valiosa, pero cuando se convierte en la única brújula, se transforma en un riesgo. McKinsey lo explicó con números en The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying, publicado en 2021 y actualizado posteriormente, un artículo que sigue siendo referencia en la industria: cuando la personalización avanzada basada en datos se implementa de manera consistente, los ingresos pueden crecer entre un 5 % y un 15 %, y el ROI de marketing mejorar entre un 10 % y un 30 %. El impacto está medido. El potencial existe. La pregunta es otra: si el valor está demostrado, ¿por qué sigue siendo tan difícil capturarlo? En mi experiencia, el problema no es tecnológico. Es estratégico. Muchas organizaciones tienen información dispersa en múltiples sistemas. Un equipo analiza email, otro publicidad paga, otro tienda online, otro mensajería. Pero casi nadie está viendo la película completa. Y cuando nadie ve la película completa, la marca actúa como si cada escena fuera independiente, mientras el cliente vive la experiencia como un todo. Hay un dato que me quedó grabado cuando lo leí por primera vez. Según el último State of Marketing de Salesforce, el 83 % de los profesionales del marketing reconoce que la transición hacia una mensajería personalizada y bidireccional es inevitable, pero solo uno de cada cuatro está satisfecho con el uso que su organización hace de los datos para impulsar esos momentos. Esa brecha no es conceptual; es operativa. No estamos discutiendo si la personalización importa. Eso ya está resuelto. Lo que está en discusión es por qué, sabiendo que importa, todavía no logramos ejecutarla con coherencia y escala. Muchas marcas quieren ser relevantes, anticiparse y llegar en el momento justo, pero la relevancia no es enviar más mensajes: es entender mejor. En América Latina, el desafío es todavía más evidente. Muchas compañías operan con sistemas que no conversan entre sí, bases fragmentadas y métricas que no dialogan. Las automatizaciones funcionan como pilotos automáticos sin contexto real. He visto organizaciones invertir en herramientas sofisticadas sin resolver el problema más básico: integrar la información. Sin integración no hay estrategia; hay acciones sueltas. La data, cuando está dispersa, no es un oráculo. Es un ruido estructurado. El punto de inflexión ocurre cuando dejamos de acumular datos y empezamos a conectarlos. Cuando entendemos que una apertura de email es una señal, que una visita repetida a una categoría no es casualidad y que un carrito abandonado es una intención interrumpida. El cliente nos está hablando todo el tiempo; la cuestión es si lo estamos escuchando de manera integrada. Ahí es donde la inteligencia artificial empieza a tener sentido real, no como tendencia sino como herramienta capaz de detectar patrones que, a escala humana, serían imposibles de ver. Los equipos que logran cerrar la brecha entre intención y ejecución se apoyan en modelos que permiten interpretar comportamiento en tiempo real y escalar decisiones sin perder coherencia. No se trata de reemplazar criterio, sino de amplificarlo. Cuando la data se ordena, empieza a anticipar. Cuando anticipa, reduce la incertidumbre. Y, cuando reduce la incertidumbre, la estrategia deja de ser un acto de fe y se transforma en una construcción informada. Durante mucho tiempo pensamos que el dato servía para medir el pasado. Hoy entendemos que, bien trabajado, sirve para anticipar el futuro, no porque prediga con magia, sino porque revela patrones. Cuando una marca logra integrar comportamiento, frecuencia, intención y contexto en una visión completa del cliente, puede detectar desgaste antes de que llegue la baja, identificar interés antes de que se concrete la compra y reconocer valor antes de que el cliente lo verbalice. Eso cambia la conversación. La estrategia deja de ser reactiva y se vuelve preventiva. Deja de apagar incendios y empieza a diseñar escenarios. Hay algo, sin embargo, que no cambia: la decisión final sigue siendo humana. La tecnología puede procesar millones de señales en segundos, pero interpretar lo que significan para el negocio requiere criterio. Por eso me gusta pensar que la data no sustituye la sensibilidad; la potencia. Amplifica contexto, oportunidad y coherencia. Cuando la información está integrada, la marca deja de improvisar. Y cuando deja de improvisar, gana consistencia. En un mercado saturado, la consistencia es una ventaja competitiva silenciosa pero poderosa. ¿Qué diferencia entonces a las marcas que crecen de las que apenas sobreviven? En mi experiencia, no es el presupuesto ni el canal de moda. Es la capacidad de escuchar lo que los datos están diciendo y actuar en consecuencia. El cliente no espera perfección; espera comprensión. Si la estrategia es el mapa, la data es el sistema de navegación. No decide el destino, pero evita que nos perdamos. Y en tiempos de sobreinformación, no perderse ya es una forma de ventaja.