El dólar presenta una cotización de 17.36 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 27 de abril de 2026, cifras que reflejan que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.14%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.42 pesos y un mínimo de 17.38 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.40%, pero en el último año retrocedió -9.89%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual. En 10 días, la cotización del Dólar acumuló un saldo alcista (6 alzas y 4 bajas): inició con una baja, encadenó tres alzas, corrigió, volvió a subir tres veces y cerró con dos bajas consecutivas, quedando por encima del inicio pero por debajo del máximo reciente. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 4.12%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 8.71%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos dos días, la variación ha sido de +1 en el tipo de cambio, lo que indica un aumento en su valor. Este cambio sugiere que la demanda por la moneda estadounidense está en ascenso, lo que podría estar influenciado por factores económicos internos y externos. Aun así, es necesario monitorear esta tendencia para ver si se mantiene o si hay posibles correcciones en el futuro. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".