Es crucial contar con la documentación migratoria adecuada para ingresar a Estados Unidos de manera legal, siendo la visa americana uno de los permisos más demandados. En este marco, el Gobierno ofrece un programa que posibilita el ingreso legal de ciudadanos extranjeros sin la necesidad de tramitar visa, siempre que se satisfagan los requisitos de elegibilidad. El Visa Waiver Program (VWP), o Programa de Exención de Visa, tiene como objetivo facilitar los viajes y fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados. Este programa beneficia principalmente a turistas y empresarios que viajan por períodos cortos, hasta 90 días, por motivos de turismo o negocios. Está disponible para ciudadanos de más de 40 países. Esta iniciativa del gobierno de Estados Unidos permite a los ciudadanos de los países miembros viajar a EE.UU. sin necesidad de obtener una visa tradicional. Sin embargo, los viajeros deberán ingresar con una autorización electrónica llamada ESTA (Electronic System for Travel Authorization). El procedimiento para tramitar el permiso ESTA es completamente en línea y sencillo, aunque es imperativo cumplir con ciertos requisitos. A continuación, se detalla el procedimiento a seguir: La aprobación del ESTA no garantiza la entrada; la decisión final la toma el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el aeropuerto o punto de ingreso.