En medio de la conmoción que continúa en Estados Unidos luego del intento de ataque ocurrido durante la cena anual de corresponsales en Washington, donde Donald Trump y altos funcionarios del gabinete fueron evacuados tras la irrupción de un hombre armado, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las motivaciones del acusado y establecer si actuó solo o con algún tipo de apoyo. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que cree que el presunto autor del tiroteo, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, tenía como objetivo a funcionarios de la administración. “Mi impresión es que era un lobo solitario”, comentó el presidente Trump, poco después del ataque en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Al respecto, Blanche aseguró en una entrevista para la CBS que por el momento no se conoce si existía algún vínculo extranjero en la motivación del ataque. “Todavía estamos investigando la motivación y esperamos poder aclararla en los próximos días”, señaló. El fiscal general también informó de que Allen probablemente se alojaba en el hotel y agregó que que no cree que el sospechoso colabore en la investigación. Por el momento, será procesado el lunes en la capital estadounidense, según ha informado la fiscalía federal. Según la fiscal estadounidense Jeanine Piro, el sospechoso será acusado de utilizar un arma de fuego durante un delito violento y de agredir a un agente federal utilizando un arma peligrosa. Varios medios, tras publicar su identidad, aseguraron que se trata de un ingeniero mecánico e informático, con experiencia en los videojuegos y que trabajaba como profesor en la empresa de preparación de exámenes C2 Education, según su cuenta de LinkedIn. Estudió en el Instituto Tecnológico de California (CalTech), una universidad privada situada en Pasadena, Ingeniería Mecánica, y luego trabajó como desarrollador de software para una aplicación de educación y como profesor desde 2020, según extractos de su perfil de LinkedIn publicados en redes sociales y por varios medios. Además, tiene un master en ciencias informáticas por la Universidad Estatal de California en 2025, hizo prácticas de verano cuando aún no estaba graduado en la NASA y, además de su trabajo como profesor, se define como “desarrollador de videojuegos independiente”. Por su parte, el FBI acordonó la casa en Torrance, California, del detenido que intentó entrar armado a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que acudía el presidente estadounidense, Donald Trump, y miembros del gobierno. Agentes del FBI están rodeando la casa a la espera de una orden de registro del tribunal federal de California, según adelantó la oficina del fiscal general estadounidense a la cadena Fox News. El director del FBI, Kash Patel, explicó por su parte que están investigando las distintas municiones y armas que portaba el sospechoso del tiroteo. “Vamos a investigar a fondo los antecedentes de esta persona. El proceso ya ha comenzado”, aseguró.