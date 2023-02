El plan precios 2023: subas más acotadas, controles online y la incertidumbre del segundo semestre

El Gobierno relanzará este viernes el programa Precios Justos y esta nueva etapa tendrá algunas innovaciones. El primer dato es que, en el caso de los productos de consumo masivo, y tal como ya informó El Cronista, el incremento de los precios que se encuentran por fuera de la canasta con valores congelados será de 3,2% , por debajo del 4% que regía hasta ahora.

Carne: los detalles del plan del Gobierno para contener los precios sin intervenir el mercado



Además, habrá otros 2000 bienes que mantendrán sus valores congelados hasta el 30 de junio. Lo que se espera ahora es que se den a conocer los productos que compondrán la canasta de precios fijos , y se estima que habrá algunas modificaciones respecto del listado actual.

Con estos cambios, la mercadería que se encontraba con precios congelados pero que ahora salga de ese esquema podría registrar aumentos de entre 9% y 10%, para luego atenerse a la pauta mensual de 3,2%.

Otro de los puntos que se anunciará mañana 11.30 en el CCK tiene que ver con el formato de control que la Secretaría de Comercio pondrá en marcha para observar de cerca los movimientos de precios.

Controles de precios online

Luego de las idas y vueltas por los supuestos controles de gremios y organizaciones sociales sobre las empresas, ahora la pata digital cobrará una fuerza mucho mayor.

A partir de las próximos días comenzará a funcionar un software que Arsat trabajó con Amazon y que permite al secretario de Comercio, Matías Tombolini, seguir al instante el cumplimiento de los precios en cada sucursal de los distintos supermercados, incluso con el detalle de rubros y empresas.

A la caza de dólares: quién es Marianne Fay, el nuevo nexo para los créditos del Banco Mundial



Esto permite ver el grado de cumplimiento producto por producto , y llegado el caso advertir a la compañía sobre esta irregularidad. En este sentido, de los 2784 inspecciones realizadas hasta hoy, se labraron 320 actas por el no cumplimiento de lo firmado en el contexto de Precios Justos.

Así, todos los días Comercio envía un informe a las compañías sobre lo que se fue advirtiendo en cada caso.

Estos controles online -que tomarán como referencia el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA)- también se extenderán a las web de los comercios, también con un sistema que irá marcando los desvíos de las empresas y productos que no se mueven dentro del camino trazado .

Lo que todavía no está del todo claro es qué ocurrirá a partir del segundo semestre de este año con Precios Justos y el congelamiento de los valores.

El FMI habló de las "escasas" reservas de la Argentina y advirtió sobre los efectos de la recompra de deuda



El Gobierno insiste en que este programa es "solo una herramienta para encausar los precios" , por lo que su futuro dependerá de cómo se llegue a fines de junio en este aspecto.

¨ Precios Justos es solo uno de los mecanismos, pero es solo uno más. Se trata de marcar un sendero. Habrá que esperar a mitad de año para ver el progreso", sostuvieron fuentes oficiales a El Cronista.

Argumentos

Se sabe, este programa no es justamente el ideal de los empresarios, que en off reniegan de esta situación, aunque según la visión del Gobierno "el rechazo no es tan fuerte como dicen".

"Si el empresario no ve que hay argumentos para que un programa de este tipo sea posible, directamente no se suma. Pensemos que, incluso, en muchos casos, algunos de ellos tiene que presentar todo a su casa matriz; y si allí no ven seriedad y un camino en todo lo que se presenta, no darían el ok", afirmaron las fuentes consultadas.

Sergio Massa articula con gobernadores el 2023 electoral: cuál es el mensaje en medio del ajuste fiscal



La otra disputa entre las empresas y el Gobierno tiene que ver con los controles de precios que -según las empresas e incluso la difusión de algunos gremios y organizaciones sociales- se llevaron adelante por fuera del ojo estatal.

Al respecto, en el Gobierno sostienen que "el Estado no delega el control en nadie" , y recuerdan que existen acuerdos con 63 municipios para realizar esa tarea, "pero no con sindicatos y organizaciones sociales".

Hoy son 15 los sectores productivos que forman parte de Precios Justos, que en total aportan 49.832 productos, aunque en breve se sumarían otros de indumentaria.