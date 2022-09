El miedo a que la inflación no desacelere define todo

Resulta que Cristina Kirchner quiere que lo que considera una aberración jurídica, es decir, el juicio que se le sigue en la llamada causa Vialidad por presunto afano en la obra pública se convierta en un caso testigo mundial del lawfare y la persecución política.

Confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en otra causa: un camarista pidió su detención



Y resulta también que el ex presidente Mauricio Macri está convencido de que así como el mundo vio, según su ver y entender, el nacimiento del populismo de la mano de Juan Domingo Perón y Evita, ahora asistirá a su final cuando colapse el kirchnerismo.

Habría que avisarles que la verdad que al mundo posiblemente le importe un pito la suerte de ambos y que mal que nos caiga para nuestro ombliguismo, no somos ni un leading case de jueces entongados ni un faro para los liderazgos populares.

El planeta es una sábana que alguien está sacudiendo: un ruso amenaza con una bomba nuclear, los yankees se dividen entre un presidente gagá y un ex que casi se carga el sistema, cada vez hay más fanatismo en burbujas de redes sociales y hasta llegó a haber rumores de un golpe de Estado en China porque Xi Jinping no apareció por dos semanas.

A lo sumo, somos un laboratorio en tiempo real sobre cómo una sociedad que se había acostumbrado a vivir con inflación moderada como si tal cosa, ahora se enfrenta al desafío de cortar una inercia que se acelera a niveles ya difíciles de procesar.

Por eso cuando la CEO de Unilever, Laura Barnator, tiene sus calls globales, expone sobre su expertise en remarcaciones. O por eso también el economista Juan Cerruti llegó a conducir el área de research global del Banco Santander: porque entre otras razones mamó la inflación de chiquito.

Según la consultora LCG, las remarcaciones de la tercera semana de septiembre ya corren a un ritmo superior al de los días en que había renunciado Martín Guzmán y no había ministro de Economía. Ahí se abre una pregunta que te llena de cosquillas las zonas bajas: ¿y si la inflación así como vamos ya no desacelera más? Llovieron dólares de la soja y la brecha cambiaria no cedió .

Si todos esperan más devaluación y el gobierno la admite por sectores, ¿cuál podría ser el ancla? Hacer comparaciones con los ochenta, el juego de moda de los economistas.

Los preceptos habituales de que "no hay que extrapolar los picos" para pronosticar la inflación del año pierden peso si con este mes se encadenan tres meses del 7% de índice de precios al consumidor en promedio . Es un nuevo piso altísimo, otra historia. Una inflación de la gran siete.

Y con los alimentos volando aún por encima, ¿cuánto puede aguantar el equilibrio delicado que está tratando de construir Sergio Massa desde que llegó al Palacio de Hacienda? El Indec informó en julio que el Estimador Mensual de Actividad Económica se estancó contra junio. El estudio de Orlando Ferreres midió una caída de 0,1% abajo contra julio en su medición de actividad económica. Estancamiento con inflación capítulo mil, ¿sos vos?

Ahí es donde las horas que pasa el equipo económico diseñando cómo limitar los gastos en dólares de los argentinos que vayan al mundial de Qatar (dos mangos para el lío general, hay que decirlo) conviven con la discusión sobre cómo imprimir un giro radical. ¿Hay tiempo para un plan de estabilización de shock?

Todo se analiza mucho en esta administración, se sabe. Antes, porque ardía la interna de Cristina con Alberto Fernández. Qué épocas. Ahora, por una cuestión más genuina: ¿podría funcionar un ajuste del dólar, las tarifas y los sueldos antes de un congelamiento, en el marco de un mandato presidencial que encara su último año?

Las preguntas técnicas son cruciales. ¿Cuánto debería ser la devaluación para luego frenar la espiral? Dos retoques mensuales del 10%, dicen unos, alcanza. Un salto del 50% y a agarrarse, aconsejan otros. ¿Habría que subir retenciones? ¿Con qué respaldo? Después, la duda es bien de la calle: ¿aguantaría el Gobierno absorber los efectos sociales de unos fogonazos así antes de cosechar los eventuales beneficios de una dinámica más tranquila?

La presión de los trabajadores para vincular las paritarias a la inflación inquieta a los bancos centrales



Algunos vieron la irrupción de Massa en la crisis de los neumáticos como un recordatorio de que el kirchnerismo, muchas veces caricaturizado por "antiempresa andate-a-Cuba", siempre termina siendo un formato más romántico de la administración de los conflictos. Como lo manda la historia del peronismo, qué tanto. En definitiva, otra cara dentro del "partido del orden", según señaló el economista de la CTA Autónoma, Luis Campos, en su cuenta de Twitter.

¿Durará el susto a que todo se desmadre como para que La Cámpora por ejemplo siga acompañando medidas mucho más duras que las que le objetaba públicamente a Guzmán? En el establishment le atribuyen a la organización que lidera Máximo Kirchner la idea de que "todo es mejor que salir por la ventana, porque de ahí no se vuelve". Con ese mantra, ajuste, suba de tasas, aumento de tarifas y ¿shock? Guzmán, mientras tanto, reaparecerá este 15 de octubre en un seminario sobre deuda y FMI de la Fundación Friedrich Ebert, junto a su padrino, Joseph Stiglitz.

Todos con Lula

La política argentina, en tanto, vibrará en los próximos días con las elecciones en Brasil. La posible vuelta de Lula a la presidencia si se confirma el triunfo sobre Jair Bolsonaro que anticipan las encuestas no sólo entusiasma al Instituto Patria por la idea de una ola progresista reloaded.

Se da la paradoja de que también puede ser bien vista por el PRO. Primero, porque se puede leer como un triunfo opositor en América latina. Segundo, porque siempre ven a Lula como una apariencia nac & pop pero con una gestión ortodoxa. Y tercero porque creen que sin Bolsonaro la Unión Europea ya no tendría reparos ambientales para avanzar con el acuerdo liberalizador que firmó el Mercosur en tiempos de Macri.

Es más, han escuchado a Luciano Laspina, el que prepara el plan más halcón en Juntos por el Cambio, entusiasmarse con que el líder del PT respalde una moneda única para el bloque, porque implicaría tener metas fiscales comunes que "le atarían las manos al peronismo".