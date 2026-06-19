Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este viernes, 19 de junio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,45 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,64 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,52 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -1.16% en el precio de la gasolina y del -1.36% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 19 de junio de 2026:

Madrid: 1.375 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: 1.269 euros hasta los 1.642 euros

Valencia: 1.319 euros hasta los 1.645 euros

Granada: 1.359 euros hasta los 1.599 euros

Ceuta: 1.538 euros hasta los 1.538 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 19 de junio en España?

Durante este viernes, 19 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.329 euros hasta los 1.649 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.583 euros

Valencia: desde los 1.255 euros hasta los 1.579 euros

Granada: desde los 1.289 euros hasta los 1.559 euros

Ceuta: desde los 1.449 euros hasta los 1.449 euros

Zaragoza: desde los 1.379 euros hasta los 1.549 euros.

Málaga: desde los 1.399 euros hasta los 1.579 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.449 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.459 euros hasta los 1.725 euros

Valencia: desde 1.539 euros hasta los 1.749 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.679 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Acelera y frena con suavidad; mantén velocidad constante y usa marchas largas pronto.

Revisa presión de neumáticos, filtros y mantenimiento para que el motor trabaje eficiente.

Evita peso y accesorios externos innecesarios; planifica rutas, apaga en paradas largas y modera el A/C.