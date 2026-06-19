Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 19 de junio .

Estas son las efemérides del 19 de junio

1861: En la ciudad de Calambá (Filipinas), nace José Protasio Rizal, que será médico, escritor cuya lucha por el pueblo filipino lo convertirá en héroe nacional. Será fusilado en 1896, lo que desatará grandes movimientos de protesta contra los españoles que se transformarán en la Guerra de Liberación de Filipinas.

(Hace 165 años)

1764: En la ciudad de Montevideo, actual Uruguay, nace José Gervasio Artigas, caudillo de la independencia uruguaya que en 1814 organizará la Liga de los Pueblos Libres y en febrero de 1815 liberará a Montevideo del control de los centralistas de Buenos Aires. En 1817 los portugueses tomarán Montevideo y Artigas marchará al exilio en Paraguay donde fallecerá en septiembre de 1850.

(Hace 262 años)

1623: Nace en Clermont, el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, inventor de la calculadora, una máquina que realiza cálculos matemáticos de manera puramente mecánica.

(Hace 403 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1993: Fallece en Perranaworthal (Reino Unido) William Gerald Golding, novelista y poeta británico, Premio Nobel de Literatura en 1983, conocido por su obra "El señor de las moscas".

(Hace 33 años)

1953: En EE.UU. y a pesar de multitud de peticiones internacionales de clemencia recibidas, son ejecutados en la silla eléctrica, Julius y Ethel Rosenberg. Conocidos por sus creencias comunistas, han sido condenados por pasar secretos atómicos a los soviéticos. En plena caza de brujas del senador McCarthy las pruebas presentadas en el juicio resultan débiles y en la actualidad se sabe que el gobierno no estaba nada seguro de que el matrimonio Rosemberg fuera realmente culpable. Poco antes de ser ejecutada, Ethel escribió: "La historia nos recordará a mi esposo y a mí: somos las primeras víctimas del fascismo americano".

(Hace 73 años)

1867: Maximiliano I, que fuera emperador de México, ha sido juzgado con la ley aprobada para acabar con los enemigos de la República, por lo que resulta fusilado junto a sus generales en Querétano (México).

(Hace 159 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante es el nacimiento de José Protasio Rizal en 1861, ya que su lucha por el pueblo filipino lo convierte en un héroe nacional. Su ejecución en 1896 desencadenará movimientos de protesta que conducirán a la Guerra de Liberación de Filipinas, marcando un hito en la búsqueda de independencia de la nación.