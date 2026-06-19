Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números ganadores de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 18 de junio de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 359, fueron 6703.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 18 de junio de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 6703, serie 359

Mega Gordo de $ 500 millones: 3563, serie 373

Súper Gordo de $ 250 millones: 7610, serie 88.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 5950, serie 443

N° 4439, serie 273

N° 1248, serie 90

N° 4275, serie 238

N° 505, serie 275

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

177, serie 50

9706, serie 330

3846, serie 142

6311, serie 54

7859, serie 356

769, serie 339

6944, serie 288

456, serie 128

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

284, serie 393

7852, serie 319

9204, serie 139

7228, serie 337

6877, serie 5

3293, serie 110

6256, serie 196

4643, serie 82

7922, serie 418

4615, serie 207.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 18 de junio de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían posponerse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Qué descuento se aplica a los premios de la lotería?

El Gobierno colombiano establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que sean mayores a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Recomendaciones para los jugadores

Fija presupuesto y tiempo antes de jugar y respétalos; no uses el juego para aliviar estrés ni persigas pérdidas. Reemplaza el juego por actividades sanas y comparte tus planes con alguien de confianza.

Si notas señales de riesgo o deseas apoyo, contacta a Jugadores Anónimos Colombia: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org; 3115254239, 3205446642, 3017633314.