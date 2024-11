El "Kun" Agüero y los dólares de la Copa Potrero

Todo el planeta conoce a Sergio Leonel Agüero por su exitosa carrera como futbolista de élite, el más joven en debutar en la liga argentina de la mano de Oscar Ruggeri como DT en 2003, con 15 años, superando a Diego Armando Maradona, Carlos Tévez, Javier Saviola, Pablo Aimar, Pelé y Ronaldo.

Formado en el Club Atlético Independiente de Avellaneda, luego de jugar 56 partidos y convertir 23 goles con el "rojo", fue transferido a Europa. Se destacó como goleador en el Atlético de Madrid (2006/2011) y en el Manchester City (2011/2020).

En el equipo de "los ciudadanos" su récord es de excelencia superlativa: 389 partidos, 260 goles y 15 títulos, en 10 temporadas en la Premier League, siendo el máximo goleador de la historia del City. También brilló en la Selección Argentina: campeón mundial en Canadá 2007 y medalla de oro en los JJOO Beijing 2008.

Desde 2021, tras su retiro forzado del fútbol profesional por razones de salud, el "Kun" incursionó con mucho éxito como comunicador en redes sociales (+23 millones de seguidores): streamer, youtuber, videojuegos, torneos de póker y comentarista deportivo.

Su último emprendimiento es la creación de la denominada "Copa Potrero", cuya primera edición acaba de finalizar este domingo en el Estadio Municipal de Pilar, bajo el auspicio y transmisión de ESPN y Disney+.

Desde el sitio oficial del torneo se emite un claro mensaje al universo futbolero: "El Potrero no es solo un espacio para jugar al fútbol. Es una filosofía de vida, una forma de entender este deporte. Tiene sus propios códigos y doctrina. Por eso queremos darte una visibilidad como nunca antes, llevando esta forma de vivir el fútbol a la corriente principal."

"Hay chicos que no tuvieron la chance de llegar a Primera División, y tendrán la posibilidad de jugar como en el potrero, pero televisado y mucho más profesional. Quiero que los chicos se diviertan, la pasen bien y vivan una experiencia única", apuntó en la previa Agüero, en diálogo con ESPN.

Esta experiencia innovadora en la oferta de torneos es un modelo que ya tiene propuestas de expandirse. Los enunciados principales de esta propuesta futbolera son:

Fútbol 7 vs. 7 - Copa del Mundo - Reglamento FIFA .

- Copa del Mundo - Reglamento . 40 equipos (8 grupos de 5) y 103 partidos .

(8 grupos de 5) y . 14 a 20 jugadores (máximo) + entrenador. Participan exfutbolistas y aficionados , mayores de 18 años .

(máximo) + entrenador. Participan y , mayores de . Penales en caso de empate (1 pateador por equipo).

en caso de empate (1 pateador por equipo). 2 tiempos de 20 minutos cada uno, con un intervalo de 5.

de cada uno, con un intervalo de 5. Los goles serán válidos desde cualquier lugar del campo.

serán válidos desde cualquier lugar del campo. 7 cambios por tiempo (no acumulativos). El jugador que sale puede volver a ingresar, sin cambios en tiempo adicional.

(no acumulativos). El jugador que sale puede volver a ingresar, sin cambios en tiempo adicional. La línea del offside será donde termina el círculo central.

será donde termina el círculo central. Los 1ros. de cada grupo clasifican a 8vos. de final . 2dos. y 3ros. pasan a un repechaje.

clasifican a . pasan a un repechaje. En caso de empate en puntos: clasifica a) por diferencia de goles, b) resultado entre los equipos empatados.

Las sanciones deportivas: la roja directa = 3 fechas de suspensión, en caso de una pelea, el equipo involucrado queda eliminado automáticamente. Acumulación de 3 tarjetas amarillas = 1 fecha de suspensión. Las tarjetas amarillas se "limpian" en la segunda fase.

Este torneo fue ideado como una unidad de negocios, pero con una base conceptual y pasional, haciéndose un llamado a recuperar "la idiosincrasia del fútbol argentino , cuna de talentos". Desde lo económico, posee el incentivo extra de premios significativos en moneda dólar estadounidense. El resultado de esta combinación ha sido muy satisfactorio a nivel de convocatoria vía redes y medios.

Total de premios a distribuir: u$s 350.000 dólares. u$s 210.000 para el campeón; u$s 50.000 para el subcampeón; u$s 25.000 para el 3er. y 4to. puesto; u$s 10.000 desde el 5to. al 8vo. más otros premios (entre ellos, autos) y trofeos al Mejor Jugador, Mejor Arquero y Goleador del torneo.

El contraste de los torneos de la AFA

Sin lugar a dudas, este torneo relámpago contrasta, tanto por su formato como por las recompensas, con las caóticas y pauperizadas competencias de la Liga Profesional de Fútbol (LPF-AFA).

Como simple muestra, cabe mencionar que Estudiantes de La Plata embolsó apenas unos u$s 500 mil dólares tras levantar la Copa de la Liga 2024, e igual suma se destinará al nuevo campeón del actual torneo próximo a finalizar.

Por su lado, la Copa Argentina que asegura un pasaje a la Copa CONMEBOL Libertadores, otorga unos u$s 70.000 dólares al ganador de la final, acumulando unos u$s 140.000 en todas las fases del certamen. En la comparativa, los premios de nuestros vecinos son netamente superiores: Copa do Brasil 2023 (u$s 20 millones); Copa Chile 2023 (u$s 400 mil).

¡Así festejaron su título los campeones de la 1° edición de la Copa Potrero Betano!



¡Felicitaciones, La Crema! Tu pasión tuvo premio. pic.twitter.com/iqbrE7khwh — Copa Potrero Betano (@copapotrero) November 24, 2024

El efecto no deseado: despido de futbolistas

No obstante, el grado de efervescencia dado por la atracción de cientos de miles de dólares en juego en tan corto lapso, ocurrieron rupturas entre futbolistas y dirigentes de clubes, hecho no previsto por los organizadores.

Lautaro Torres: Futbolista profesional de Los Andes, integró con un nombre falso el equipo Monterreyes de Boulogne, un día antes de disputar la final ante Colegiales por la B Metropolitana para el ascenso a la Primera Nacional.

Tras detectarse su participación en este torneo no oficial de AFA, se dio a conocer el siguiente comunicado: "El Club Atlético Los Andes informa a socios/socias, simpatizantes y al público en general que ha decidido desafectar del plantel al futbolista Lautaro Torres y nos encontramos trabajando en su desvinculación contractual, debido a una conducta que constituye una falta grave".

En la misma situación incurrieron Juan Ramón Zarza (Excursionistas), Ian Vera (San Lorenzo) y Agustín Minnicelli (Comunicaciones), también desvinculados por los clubes.

La reivindicación del potrero

«Lo que más recuerdo de mi infancia es que frente a mi casa había una pequeña cancha y desde que tenía 5 años jugaba ahí todo el día.» (SERGIO AGÜERO).

«Siempre digo que no era un chico de la calle: era un chico del Potrero. Estoy convencido de que jugar en cualquier momento y de cualquier manera me ayudó más tarde cuando tuve que jugar por cosas importantes. ¿O dónde pensás que adquirí la habilidad para encarar a los ingleses?» (DIEGO MARADONA).

«Quería buscar dentro de mí esa sensación de hambre y de que algo faltaba. Todo eso me llevó al Potrero: encontré dentro de mí el deseo de ganar que siempre tuve, el deseo de ser Tévez. Necesitaba mirar de dónde venía, estar allí viviendo con mis amigos, donde uno creció.» (CARLOS TEVEZ).

Estas frases publicadas en el sitio oficial de la Copa Potrero son demostrativas del pensamiento de su mentor (consagrado como una leyenda del fútbol mundial), quien con sólo 17 años emigró desde Independiente al Atlético de Madrid (2006), a cambio de 23 millones de euros, una transferencia récord para la época.

Durante el siglo pasado se analizaba y discutía sobre lo esencial que rodeaba al fútbol generado en los "potreros" (o también llamados "campitos"), considerados desde la crisis económica de 1930 como el refugio de los "hijos de casas pobres" (quienes pasaban muchas horas en las calles).

En estos espacios sin dueños a la vista, convivían niños ilusionados que corrían detrás de una pelota (o algo semejante) en terrenos que habían sido despojados de yuyales a mano, tijera y pala, con canchas y arcos improvisados, donde podía levantarse una polvareda o hundirse los pies en el barro dependiendo del clima.

El célebre periodista Dante Panzeri (1921-1978) solía definir al potrero como "la escuela de aprendizaje del arte de engañar con una pelota en los pies". Y como gran inquisidor de su tiempo, Panzeri se planteaba ¿si había menos jugadores de fútbol por falta de potreros o porque había menos chicos que iban al potrero? Su conclusión era a favor de la segunda alternativa (había menos chicos en el potrero), marcando con un halo de dramatismo una realidad: "somos día a día más pobres".

Hoy, en el siglo XXI, nadie puede dudar que se necesitan buenos gestores deportivos, con una formación básica acreditada y sostenible en la capacitación continua, con metas de desarrollo, eficiencia y evaluación de los resultados.

Sergio "Kun" Agüero reúne estas condiciones y por ello, nos ha dado una muestra de liderazgo y pragmatismo, inspirado en los mismos valores de sus orígenes, bajo la firme convicción de dar todo lo posible para hacer bien las cosas. Porque tal como era la consigna del profesor Peter F. Drucker (1909-2005): "lo primero es aprender a aprender".