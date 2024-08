El Gobierno está convencido de que el de la inflación es un tema saldado

El Gobierno cree que la discusión por la inflación está cerrada. Que Milei logró en ocho meses frenar el aumento generalizado de precios y bajar su curva de crecimiento en 20 puntos porcentuales. Que de acá a fin de año se resuelve. Están convencidos la Argentina está en el camino correcto.

La inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires dio 5,1 %, más de lo esperado. El Gobierno espera que el IPC a nivel nacional que se va a conocer dentro de 6 días dé como resultado 4%. El índice en CABA se toma como una muestra de lo que puede llegar a resultar el número a nivel general en todo el país. Por eso, con una suba de dos meses consecutivos en la Ciudad, algunos creen que los planes del Gobierno podrían verse afectados.

En verdad, los alcances, las metodologías y las ponderaciones de servicios a nivel Ciudad son distintos que los que se toman a nivel país.

La variación más importante en CABA corresponde a bienes y servicios que tienen más peso en la Ciudad de Buenos Aires que en la muestra que analiza el Indec.

"Nosotros vinimos a combatir la inflación, y lo estamos haciendo, pensamos llegar a diciembre con 2 puntos, y después ir a 0. No nos cabe duda de que vamos a lograrlo", repiten los mileistas.

Saben que la paciencia de la gente está en su punto de entrega máxima "como sea nos apoyan, probablemente porque no quieren volver para atrás, será porque ven que estamos de a poco intentando ser un país normal que no tiene 20 % de inflación y eso se acepta, que vinimos para combatirlo y que lo estamos consiguiendo", afirman.

Respecto de la actividad, eligen ver el vaso lleno "estamos mal pero empezamos a recuperarnos, sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal, pero hay que saberver las pequeñas muestras de que algo empieza a cambiar", le aseguro una voz optimista cercana al Presidente y contiuó "mirá, la construcción por ejemplo si la comparás por semestre con el año pasado bajó, un 32,7%, pero si mirás junio, hay un repunte del 2,7% respecto de mayo, y eso para nosotros es importante. Estamos convencidos de que lo peor ya pasó. Marzó y abril fueron los peores meses. Ahora ya está, todo para arriba. ¿No ves más obras? ¿No te molestan cuando dormís un sábado a la mañana por ejemplo?"

La pregunta parece desmedida. Para hacer este análisis los optimistas miran en parte el índice Construya, que obviamente tiene que ver con las obras que se realizan al momento de la medición. Esta vez mostró un crecimiento del 12,9%. Aumentó la venta de bolsas de cemento, de ladrillos, de cerámicas, de baldosas, de aberturas.

La actividad industrial no repunta: en junio cayó un 20,1% interanual y un 1,6% respecto a mayo



Los que se paran del otro lado, con una mirada algo más dura, aseguran que no alcanza, que ésta suba no mueve la aguja. Como si en esto 1 no fuera mejor que 0 y las expectativas no actuaran muchas veces en forma directamente proporcional al movimiento económico.

"Esto es asi", afirma otro de los consultados, "¿qué es lo que mueve a la industria de la construcción? la obra pública, y obra pública no hay. Lo que ves en la calle, o en algunos lugares puntuales de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en zona norte ponele son obras que realizan privados o particulares, que tenían la guita en un plazo fijo que les rendía un montón de guita y cuando no les convino más dijeron la invertimos acá que nos viene bien, pero es solo eso, que no está mal, pero no mueve nada más que el número chiquito."

La baja de la inflación fue, es y será el objetivo de Milei. Llegar a 0 no es una forma de decir, es un objetivo real y hacia alli asegura ir el Gobierno. Pero sin fortalecer los números de la actividad es difícil pensar que esto solo solucione algo. Si bien las cadenas de pagos a proveedores volvieron a armarse, a 30 días en el más cercano de los plazos, la recomposición salarial es la única que puede lograr algo de movimiento en el consumo, al menos.

En cuanto a los números que arrojó la industria en su mayoría, en julio no logran tener variación positiva. Salvo la construcción el resto cae. Las manufacturas cayeron este mes un 1,6% y el acumulado año contra año es de un 20,1%.

El número del empleo que de a conocer formalmente el INDEC al finalizar el segundo trimestre de 2024 será clave. Una cosa es desempleo con actividad y otra muy distinta y muchísimo más preocupante con recesión.

La industria automotriz es otra de las que este mes mostró una leve mejoría. Se vendieron más autos. Un 38,7% más en julio que en junio. De todos modos el número sigue siendo casi un 10% menos que en 2023, y el acumulado del año desde enero hasta ahora es de un 24,3% menos que en el mismo período de 2023.

"Tenemos plena conciencia de la situación que vive la gente", asegura una voz cercana al Presidente, "pero también sabemos que para el mega ajuste que se hizo la imagen de Milei no está en el piso, y nos siguen bancando con respeto, probablemente porque lo anterior fue nefasto, y lo que pasa con Alberto Fernández y el cambalache al rededor de un tema grave como la violencia de género y el delito de corrupción, son una muestra de por qué estamos nosotros acá y no siguieron ellos".

La última encuesta de Analogías muestra que el 45,7% de su muestra desaprueba el manejo de la Economía de Milei, mientras que hay un 39, 2 que aún aprueba, a pesar del mega ajuste realizado y la devaluación que el Gobierno llevó adelante al arrancar su gestión. En tanto el 51% de los consultados consideró que el problema más importante a nivel económico es el empleo, por arriba inclusive de la inflación. De este modo, el llamado de atención al Gobierno es que con solo bajar la inflación no alcanza. La actividad debe comenzar a dar señales sí o sí. Sino el esfuerzo queda en saco roto. Los industriales aguardan. Saben que la esperanza es lo último que se pierde.