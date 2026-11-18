El director nacional de Empleo, Federico Araya, destacó que serán dispuestos más de 700 cupos en más de 60 localidades de todo el territorio nacional.

La inscripción al sorteo de la nueva edición del programa de becas laborales Yo estudio y trabajo, en el sector público, comienza este miércoles 18 de noviembre a partir de la hora 0, anunció Araya.

El jerarca explicó que, a partir de la reglamentación de la Ley N° 20.506, de Empleo Integral, la edad requerida para postularse fue ampliada a jóvenes de entre 15 y 24 años, que busca garantizar la incorporación personas un poco más adultas que aún no hayan pasado por una primera experiencia de trabajo.

Araya recordó que la iniciativa asegura la continuidad de los estudios y la posibilidad de adquirir competencias transversales como experiencia para futuros empleos.

Impacto positivo

El jerarca explicó que se ha medido el impacto de la política pública en las trayectorias laborales y, en ese sentido, se ha constatado que el programa potencia la trayectoria futura de los participantes e incrementa las probabilidades de inserción en el mercado de trabajo formal con mejores ingresos derivados de ese puesto de trabajo.

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Destacó que para esta edición se han sumado nuevas instituciones como la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y otras que ya participaban han incrementado sus cupos con puestos en el interior del país, como es el caso de UTE.

Las inscripciones estarán habilitadas en la semana del 18 al 25 de noviembre, a través del sitio web, en tanto que el sorteo se realizará el martes 1° de diciembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.