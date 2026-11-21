Sally Ride, la primera mujer astronauta de Estados Unidos, se comunica con los controladores en tierra desde la cubierta de vuelo durante la misión de seis días del transbordador Challenger. Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Sally Ride, astronauta de la NASA, recordó la imagen que la sorprendió al observar el planeta desde el espacio durante su primer viaje en el transbordador espacial. Desde una de las ventanas de la nave distinguió una línea azul muy fina que rodeaba el horizonte y que, según describió, parecía dibujada con un lápiz.

La astronauta comprendió entonces que aquella franja correspondía a la atmósfera terrestre. La experiencia le permitió apreciar a simple vista lo delgada y delicada que es esa capa que envuelve la Tierra y que resulta fundamental para la vida.

Sally Ride murió el 23 de julio de 2012, a los 61 años, después de luchar durante 17 meses contra un cáncer de páncreas. La NASA confirmó su fallecimiento y recordó su legado como pionera de la exploración espacial y referente para las nuevas generaciones de mujeres interesadas en la ciencia. Su relato quedó recogido por el organismo en una entrevista sobre su trayectoria y sus experiencias en el espacio.

La línea azul que Sally Ride vio por primera vez al observar la Tierra desde el espacio

En el recuerdo publicado por la NASA, Ride contó que flotó hasta una ventana de la nave y miró hacia el horizonte. Allí vio una línea azul muy fina que se extendía de un extremo al otro. Al reconocer que se trataba de la atmósfera, describió la escena con una frase que resume el impacto que le produjo: “Parecía que alguien había tomado un lápiz azul y dibujado el contorno de la Tierra”.

La astronauta también explicó por qué aquella imagen le resultó tan significativa. “Fue memorable porque entonces resultaba evidente lo frágil y delicada que es nuestra atmósfera: no hay mucha, pero sin duda es muy importante”, recordó. La observación le permitió dimensionar la delgada capa gaseosa que rodea el planeta y su importancia.

La astronauta observó una fina línea azul alrededor del planeta durante su misión a bordo del Challenger. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

Sally Ride fue la primera estadounidense en viajar al espacio

Ride hizo historia el 18 de junio de 1983, cuando despegó a bordo del transbordador espacial Challenger en la misión STS-7. Con ese vuelo se convirtió en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio. Formó parte de una tripulación de cinco integrantes y participó en una misión que desplegó satélites y llevó a cabo distintas actividades científicas.

Antes de incorporarse a la NASA, Sally Ride había estudiado física en la Universidad de Stanford, donde obtuvo una licenciatura, una maestría y un doctorado. Fue seleccionada como astronauta en 1978 y, tras su primer vuelo, volvió al espacio en 1984, también a bordo del Challenger, durante la misión STS-41-G.

La astronauta de la NASA Sally Ride a bordo del transbordador espacial Challenger durante la misión STS-7, en junio de 1983. Fuente: Wikimedia Commons/ NASA

Por qué la atmósfera terrestre se ve como una franja azul desde el espacio

La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Aunque se extiende cientos de kilómetros, la mayor parte de su masa se concentra en las capas más cercanas a la superficie. Vista desde el espacio, su espesor puede parecer muy pequeño en comparación con el tamaño del planeta, lo que ayuda a explicar la impresión que describió Ride.

La NASA explica que la atmósfera cumple funciones esenciales: proporciona el aire que respiramos, contribuye a regular la temperatura y protege la superficie de parte de la radiación solar y de pequeños objetos que ingresan desde el espacio. La imagen que sorprendió a la astronauta permitió observar esa capa desde una perspectiva poco habitual y reconocer visualmente su fragilidad.