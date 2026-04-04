En los espacios de liderazgo comienza a aparecer una conversación que durante años permaneció implícita. Mantener una imagen estética acorde a lo que se espera de una mujer profesional tiene un costo económico sostenido que no se distribuye de la misma manera entre hombres y mujeres. Distintos estudios sobre lo que se conoce como economía rosa muestran que los productos y servicios orientados al consumo femenino presentan precios superiores a sus equivalentes masculinos. La diferencia promedio ronda el 7% y se amplía en categorías como cuidado personal. A lo largo del tiempo, ese diferencial se acumula y reduce el ingreso disponible, afectando la capacidad de ahorro. Sin embargo, el punto más relevante no está únicamente en los precios. Está en la estructura de expectativas que sostiene ese consumo. En los ámbitos laborales, la imagen no es un elemento neutro. Forma parte de la evaluación implícita del desempeño, de la credibilidad y de la autoridad. En el caso de las mujeres, esa evaluación incorpora una dimensión estética mucho más exigente. Estar “presentable” no refiere únicamente a cumplir con un estándar básico de prolijidad. Implica un conjunto de decisiones recurrentes sobre vestimenta, cuidado personal e imagen que demandan tiempo, energía y dinero. Ese gasto, en muchos casos, no se vive como opcional. Funciona como una condición de pertenencia. Desde la economía del comportamiento, esto puede leerse como una norma social internalizada. No responder a esa expectativa tiene costos simbólicos que pueden impactar en oportunidades profesionales. Responderla implica asumir un gasto que rara vez se reconoce como parte del costo de trabajar o de liderar. En este punto aparece una asimetría poco visible. Mientras se discute la brecha salarial, existen otros diferenciales que operan de manera silenciosa sobre la autonomía económica. El costo de sostener una imagen acorde a lo esperado en posiciones de liderazgo es uno de ellos. Este fenómeno también tiene implicancias en la toma de decisiones. Cuando una parte del ingreso se destina de manera sistemática a cumplir con estándares estéticos, se reduce el margen para el ahorro, la inversión o la construcción de patrimonio. La presión no es únicamente económica, también es cognitiva. Sostener esa exigencia implica una carga mental adicional que no siempre es registrada. Incorporar esta dimensión en la conversación sobre liderazgo permite ampliar la mirada. No se trata de cuestionar las decisiones individuales de consumo, sino de comprender el contexto en el que esas decisiones se toman. En muchos casos, el costo de liderar no se mide únicamente en términos de responsabilidad o resultados. También se expresa en aquello que resulta necesario sostener para poder ocupar ese lugar.