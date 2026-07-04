Este miércoles, Brasil se prepara para su crucial encuentro contra Noruega, programado para las 17:00 (hora Argentina) en la llave 5 del Mundial 2026.

El equipo noruego está decidido a hacer historia y avanzar a los cuartos de final de un Mundial por primera vez. Enfrentándose a ellos, está la poderosa escuadra brasileña, que intentará aprovechar su favoritismo en busca de su sexta copa del mundo, una recompensa que anhela desde 2002.

Brasil consiguió su lugar en esta etapa tras un emocionante partido contra Japón, donde logró una remontada épica al vencer 2-1. Casemiro logró empatar en el segundo tiempo y Gabriel Martinelli selló la victoria en el tiempo adicional, asegurando así su continuidad en el torneo.

Como los máximos campeones de la historia, Brasil ostenta cinco títulos y sigue siendo la favorita para alzarse con la copa nuevamente, manteniendo viva la esperanza de sumar una estrella más a su palmarés.

Por otro lado, Noruega alcanzó los octavos de final al superar a Costa de Marfil con un resultado de 2-1, donde Antonio Nusa y el estrella Erling Haaland fueron los goleadores. Los Vikingos vuelven a esta fase de la competición después de casi tres décadas; su última participación fue en 1998 en Francia, donde fueron eliminados por Italia.

El árbitro para este emocionante encuentro será Ismail Elfath.

Resultados de Brasil en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Brasil 3 vs Haití 0 (19 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Brasil 3 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Brasil 2 vs Japón 1 (29 de junio)

Resultados de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Horario para Brasil y Noruega, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas