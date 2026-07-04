El emocionante encuentro entre Portugal y España se llevará a cabo el próximo lunes 6 de julio, a las 16:00 horas (hora Argentina), en el estadio Dallas. Este choque representa una oportunidad histórica para ambos selecciones, cada una con su propio legado y anhelos en la Copa Mundial.

España, dirigida por Luis de la Fuente, llega con una gran dosis de confianza tras lograr una victoria aplastante de 3-0 ante Austria en los octavos de final. La combinación de un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro ha reafirmado su estatus de favoritos, ya que buscan acceder a los cuartos de final por primera vez desde que se consagraron campeones en 2010. Desde entonces, han enfrentado decepciones al ser eliminados en octavos en Rusia 2018 y Catar 2022, mientras que su mejor resultado ha sido un cuarto puesto en Brasil 1950.

Por su parte, Portugal buscará continuar su camino hacia la grandeza tras vencer de manera angustiante a Croacia 2-1 en la ronda anterior. A pesar de que Ivan Perisic adelantó a los croatas, los lusitanos, liderados por Cristiano Ronaldo, empataron desde el punto penal y Gonçalo Ramos marcó el tanto de la victoria, mientras que el VAR les otorgó el pase al descartar un posible gol croata en el cierre del partido.

Portugal nunca ha levantado el trofeo mundial, aunque su historia se enriquece con un tercer lugar en Inglaterra 1966 y un cuarto puesto en Alemania 2006. Un pasaje a cuartos de final los acercaría aún más a igualar sus logros más destacados.

En el historial de enfrentamientos mundialistas, ambos equipos se han encontrado en dos ocasiones. En la Copa del Mundo 2010, España salió triunfante con un 1-0 en los octavos de final, mientras que en Rusia 2018 ofrecieron un espectáculo memorable que culminó en un emocionante empate 3-3, conocido por su intensidad y calidad futbolística.

Resultados previos de Portugal en el Mundial

- Fase de Grupos: Portugal 1 vs RD Congo 1 (17 de junio)

- Fase de Grupos: Portugal 5 vs Uzbekistán 0 (23 de junio)

- Fase de Grupos: Colombia 0 vs Portugal 0 (27 de junio)

- Dieciseisavos de Final: Portugal 2 vs Croacia 1 (2 de julio)

Resultados previos de España en el Mundial

- Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

- Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

- Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

- Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

Horario de Portugal y España, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas