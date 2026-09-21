El estudio analizó a más de 11.000 personas mediante sensores de luz y resonancias cardíacas durante 3 años.

Muchas personas sufren problemas para conciliar el descanso de manera habitual. Las preocupaciones diarias, el estrés laboral y los malos hábitos afectan la calidad del sueño. Por eso, el insomnio se transformó en un trastorno muy recurrente en la actualidad.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la Revista Europea del Corazón explica algunas de las consecuencias de afectar el sueño en la salud cardíaca. Este trabajo estuvo liderado por el catedrático e investigador de la Universidad de Tulane , Lu Qin, quien explicó que la exposición a la luz nocturna altera directamente los ritmos biológicos.

¿Por qué el exceso de luz nocturna afecta el sueño?

Distintos estudios apuntan que la luz artificial durante la noche frena la producción natural de melatonina, la hormona que regula los ciclos del descanso y protege el organismo. Mientras una persona expone sus ojos a las pantallas, el cerebro interpreta que todavía es de día.

De esta forma, la falta de oscuridad genera una respuesta de estrés constante en el cuerpo humano. Así, el sistema nervioso se mantiene alerta y dificulta la llegada del sueño profundo, según explicaron en los trabajos. Esta interrupción crónica del descanso afecta la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

El estudio analiza cómo la luz nocturna impacta en la salud cardíaca.

El impacto cardíaco y las prácticas que hay que evitar

El estudio analizó a más de 11.000 personas mediante sensores de luz y resonancias cardíacas durante 3 años. Los científicos descubrieron que la claridad nocturna engrosa las paredes del corazón. Este fenómeno exige un mayor esfuerzo al órgano y puede desencadenar en una insuficiencia cardíaca.

Para proteger el sistema cardiovascular, los expertos recomiendan evitar estas conductas habituales:

Mirar el celular o la televisión justo antes de intentar dormir.

Dejar lámparas encendidas o pantallas prendidas sobre la mesa de noche.

Exponerse a la contaminación lumínica de la calle sin cortinas oscuras.