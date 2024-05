Dictamen: festejan el Gobierno e inversores, los empresarios se pelean

La Libertad Avanza consiguió su primera victoria política . Y fue de la mano del flamante Jefe de Gabinete, Guillermo Francos . En concreto el oficialismo logró plasmar las firmas necesarias en el dictamen de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado .

Así lo confirmó la vicepresidenta y titular de la Cámara baja, Victoria Villarruel , en sus redes sociales. Si bien La Libertad Avanza (LLA) había logrado alinear el miércoles a la noche a los senadores "díscolos" para que acompañen los textos, no contaba con las firmas.

Guillermo Francos

En este tire y afloje político, el Gobierno está en clara desventaja . No tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y tampoco tiene mayoría de gobernadores. Por ese motivo, negociar, parecía clave para contar con algún triunfo legislativo.

Con el dictamen en el bolsillo, el Gobierno intentará ahora que el sector privado termine de comprar el plan para reacomodar la economía. Precisamente el sector privado no tiene una posición unificada sobre Javier Milei . De hecho, están los empresarios del sector financiero (bancos, tarjetas de créditos, seguros, etc) que consideran que los nuevos vientos que soplan en la Argentina favorecen la dinámica y la lógica empresaria. El sector productivo asociado a los commodities, que tiene su propia dinámica, y el sector productivo vinculado al consumo local, que ve cómo cae la economía y por ende se desploman sus ganancias.

En el sector financiero, la preocupación está centrada en otro lado. Es decir, la pelea no es con Milei . Ayer, en un comunicado que firmaron las tres entidades bancarias más importantes (Adeba, ABA y Abappra) hicieron público los aportes que hacen los bancos al Estado. "Las entidades bancarias han aportado mediante impuestos y tasas el equivalente a u$s 25.780 millones en 2023. Adicionalmente han retenido impuestos y contribuciones sociales de terceros equivalentes a u$s 36.822 millones. Estos valores muestran, por un lado, el importante aporte que hacen los bancos, sus empleados y los usuarios del sistema a las arcas fiscales de Nación, provincias, CABA y municipios" , dice el comunicado de los bancos en un claro mensaje a la firma Mercado Pago , la pata financiera empresaria de Marcos Galperin , que cuenta con beneficios impositivos y que se transformó en el competidor menos querido por el mercado financiero.

"Los bancos no tienen la excepción impositiva de la Ley del Conocimiento como beneficio del Estado", dijo ayer una fuente del sector financiero.

La pelea promete seguir.