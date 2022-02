¿Cuánto puede interferir la política en el acuerdo final con el FMI?

Luego del entendimiento celebrado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda de cerca de u$s 45.000 millones, nadie esperaba una lluvia de inversiones. Pero lo que tampoco se esperaba era la renuncia de Máximo Kirchner al frente del bloque de diputados oficialista.

La renuncia de Máximo no tuvo impacto en el FMI, pero sí en los mercados. Para el Fondo, en realidad, lo que importa es que los equipos técnicos de Argentina y el organismo financiero terminen de pulir los detalles, y que luego el Congreso apruebe el acuerdo. Una vez que esto suceda, el Board del FMI estará habilitado para sellar la reestructuración de la deuda.

La creencia de una parte de los analistas era que una vez logrado el entendimiento con el FMI, el dólar oficial se iba a acercar al blue. Es decir, se acortaba la brecha. Pero esto no pasó. Los mercados siguen volátiles al ritmo de la política argentina y a la espera del acuerdo definitivo con el Fondo.

En este contexto, ayer el dólar blue culminó la jornada con una ligera baja de 50 centavos, a $216 para la venta, luego de haber iniciado la rueda en alza y tocar los $217. En el mercado paralelo, la divisa acumula una suba de $8,5 (4,3%) en lo que va de 2022.

En el segmento mayorista, regulado por el Banco Central, el dólar avanzó 13 centavos, a $105,31: este tipo de cambio gana un 2,5% en 2022. En consecuencia la brecha cambiaria se mantiene en 106%, detalló la agencia NA.

Por su parte, en el mercado minorista, la moneda norteamericana cotizó a un promedio de $111,78; y la versión ahorro o solidario llegó a $181,91.

La cotización oficial no tuvo variaciones y quedó en $110,92. En consecuencia la versión ahorro o solidario quedó en 183,02.

El dólar contado con liquidación culminó la rueda en $220,92 y el Bolsa o MEP, en $211,72.

Los bonos de la deuda pública volvieron a retroceder y el Riesgo País subió 0,1% y terminó en 1740 puntos.

Para los analistas, el mercado ya había descontado la situación de la Argentina y hoy se parte de un piso donde las posibilidades del acuerdo con el FMI son más concretas a pesar del ruido político generado por la renuncia de Máximo Kirchner.

De todas maneras, la realidad de la economía no es solo financiera. El lado bueno es el crecimiento de la economía. El malo, la inflación y la falta de dólares. No sólo sufren esta situación las multinacionales o grandes empresas argentinas, si no también los comercios y las pymes. La falta de vidrio, por ejemplo, retrasa la entrega de bebidas con y sin alcohol. Y si se trata de importar autopartes o productos, el retraso que se genera pone nervioso a más de uno. Así está la Argentina de hoy, con un entendimiento con el FMI y a la espera de que se apruebe en el Congreso, y tironeada en la política, a tal punto que nadie puede garantizar si el acuerdo final con el FMI llegará en tiempo y forma.