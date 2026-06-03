Este pueblo cuenta con un balneario inspirado en las antiguas termas romanas: fusiona historia, cultura y naturaleza. (Fuente: Freepik).

En el norte de España, en el municipio de Solares, se halla un refugio de bienestar que amalgama el encanto histórico de las antiguas termas romanas con el confort de la hotelería contemporánea.

De ese modo, el Hotel Castilla Termal Solares recupera el esplendor de la legendaria estación termal del pueblo, respetando su estética romántica y su legado arquitectónico.

Con cuatro estrellas y 113 habitaciones, este complejo se ha transformado en un referente del turismo termal en España. Sus aguas mineromedicinales del manantial de Fuencaliente, que emergen a 30 ºC, son reconocidas por sus propiedades digestivas, metabólicas, antiinflamatorias y relajantes.

Tanto para quienes buscan tratamientos de salud y belleza, como para aquellos que anhelan una experiencia de descanso y naturaleza, este balneario brinda una combinación única de tradición, cultura y confort.

Este pueblo cuenta con un balneario inspirado en las antiguas termas romanas: fusiona historia, cultura y naturaleza (foto: Pexels).

Así es el Hotel Castilla Termal

El Hotel Castilla Termal Solares se ubica en un amplio jardín adornado con árboles centenarios, lo que proporciona un ambiente de calma y conexión con la naturaleza. Su arquitectura fusiona la elegancia clásica de los prestigiosos hoteles del siglo XIX con modernas instalaciones destinadas al bienestar: piscinas termales, spa, cabinas de tratamientos, gimnasio y restaurante gourmet .

Las aguas del manantial de Fuencaliente, que son filtradas de forma natural por la roca caliza, nutren sus piscinas y circuitos hidrotermales. Este entorno propicia un descanso absoluto, con amplios espacios de relajación y una atmósfera que rememora las antiguas termas romanas, donde el lujo y la salud coexistían armoniosamente.

Este pueblo cuenta con un balneario inspirado en las antiguas termas romanas: fusiona historia, cultura y naturaleza (foto: Pexels).

Historia y legado del balneario

La tradición termal de Solares se remonta al siglo XVIII, cuando comenzaron a aprovecharse las aguas mineromedicinales del manantial de Fuencaliente. En 1827 se levantó la primera casa de baños y poco después, el éxito de los tratamientos atrajo a visitantes de toda España.

Durante el siglo XIX, el lugar vivió su gran auge: se construyeron elegantes edificios de estilo neomudéjar y oriental, casinos, teatros y cafés, consolidando a Solares como una villa termal de referencia. El esplendor del balneario fue tal que incluso la realeza visitó la zona durante sus veraneos en Santander.

En 1902 se inauguró el Gran Hotel, un imponente edificio con tres plantas, salón de fiestas y un gran comedor, que hoy ha sido restaurado como parte del actual Castilla Termal Solares. Su legado perdura como símbolo del turismo termal clásico del norte de España.

¿Cómo llegar en auto desde ciudades cercanas?

Desde Santander: 20 minutos (unos 18 km) por la autovía A-8 dirección Bilbao, tomando la salida hacia Solares.

Desde Bilbao: 1 hora y 10 minutos (unos 90 km) por la A-8 dirección Santander.

Desde Oviedo: 2 horas (aproximadamente 190 km) por la A-8 hacia Santander.

Desde Burgos: 2 horas y 15 minutos (unos 180 km) por la N-623 y la A-8.

El balneario cuenta con estacionamiento propio y se encuentra bien señalizado desde las principales carreteras del norte del país, lo que facilita el acceso a quienes buscan una escapada de relax en un entorno natural e histórico.