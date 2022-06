Carlos Tevez, entrenador: la interna en Rosario Central para construir un nuevo mito canalla del fútbol

Carlos Tevez, el exfutbolista de Boca Juniors, Corinthians, Manchester United, Manchester City y Juventus, entre otros clubes de primera línea mundial, concentra la atención del deporte más popular.

Semanas atrás, 'El Apache' le había anticipado a Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos del canal América : "Estoy muy entusiasmado con un proyecto que tengo con mis hermanos y 'El Chapa' Retegui. Voy a ser técnico. Estamos armando un proyecto muy bueno, me entusiasma y estoy muy enganchado. Veo al futbolista más humanamente".

Ahora, el anhelado proyecto está muy cerca de concretarse. "La Comisión Directiva aceptó la propuesta presentada por el cuerpo técnico de Tevez y ahora avanzamos en la negociación. Estamos avanzando. Hay que traducir todo en lo contractual. Este fin de semana lo vamos a estar hablando. La propuesta general e integral la aprobó la Comisión Directiva. Es interesante: abarca inferiores, reserva y la parte social también", anunció Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central.

Tras el impacto inicial que trajo la noticia, pronto se levantó el telón, dejando a los actores principales frente a una inmensa platea. En medio de la pasión desbordante de los hinchas rosarinos se asoma el entramado del negocio del fútbol.

Lo primero en la escala para triunfar: los valores

Vale detenerse en las palabras del hombre que desde muy niño debió sobreponerse a una cruda realidad.

" Tuve la suerte de ser un ganador en la vida, no solamente en el fútbol . No es normal que un pibe salga de un barrio tan humilde como el Fuerte Apache. Ahí está el partido más difícil que yo jugué desde chico".

" Mi barrio me llenó de valores , me llenó de cosas que hicieron que, en momentos determinados, siempre me supere".

"Disfruto de mis dos mamás (Fabiana, la biológica; y Adriana, la esposa de Segundo), son muy especiales. Siempre les di las gracias, sino yo estaba preso o andá a saber. Siempre fue una lucha. Me quemé a los 7 meses , estuve en terapia casi un año, estaba quemado el 80% de mi cuerpo. Las cicatrices te vuelven al eje: de dónde saliste, qué lograste, qué familia tienes. Te vuelve al eje, lo demás es cotillón" .

"Cuando llegamos a Boca no teníamos para morfar. Una vez, mi viejo volvió con huevos e hizo huevo duro para todos. Eso me quedó grabado".

"Me fui de Boca (2006) sin un peso porque tuve que devolver todo lo que me habían prestado cuando me sacaron de Fuerte Apache . Cuando me fui a Corinthians empecé a ganar buena plata y con lo primero que me entró fue que compré las 14 casas para mi familia".

. Cuando me fui a Corinthians empecé a ganar buena plata y con lo primero que me entró fue que compré las 14 casas para mi familia". "Siempre es muy importante el tema de los valores. Los valores que nos enseñaron nuestros padres. A cuidar la plata, a no tirar la plata por ahí y hacer cagadas. Los límites me los pongo yo, sabiendo de dónde vine. Nadie me la contó. La viví, eso no se compra en cualquier lado. Disfruto, me lo he ganado, pero siempre respetando a los demás y ayudando. Hoy es momento para ayudar y estar. Cuando das con el corazón, te vuelve más que el doble. Nacimos sin nada y nos vamos sin nada. Nacimos desnudos y así nos vamos".

"Mi padre (don Segundo) fue quien me enseñó que, antes del auto, debés tener una casa: Si te pasa algo ¿qué vas a hacer, dormir adentro del auto?".

"A mi nena le digo que se gane la plata trabajando. Le tenés que hablar de valores, tenés que estar encima".

"Tengo a Flor, de 17 años, que se quiere ir a estudiar afuera. Yo no pienso irme de mi país. Se me hace muy difícil irme de mi país. Tenemos que pensar en cómo hacemos para que nuestras hijas no se quieran ir del país. Lo que deseo para Argentina es que muestren una luz, una posibilidad de que se va a salir de ésta. Confío en el país, en que podemos salir. Confío en Argentina".

Como DT tras los pasos de diego Maradona

Según trascendió, Carlitos Tevez todavía no posee el título de director técnico avalado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El convenio colectivo de trabajo celebrado entre AFA y la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), fundada en 1963, establece que "ninguna persona podrá ejercer la profesión (en forma rentada u honoraria) sin haber realizado la carrera completa y poseer el correspondiente título habilitante oficial", que debe ser legalizado y registrado en AFA.

El mediático DT Caruso Lombardi señaló a modo de crítica en radio La Red: "Para dirigir Primera División, necesitas tres años de curso. Con un año, podés dirigir jóvenes. Con dos años, reserva. Tevez, con año y medio de curso, no puede dirigir Central. En la época que hicimos el curso eran dos años. Con eso estabas habilitado para todas las categorías. Eso fue hasta diciembre de 2017. A partir de marzo de 2018 el curso de técnicos pasó a tres años".

Y, en medio de una disputa gremial, agregó: "La Asociación de Técnicos está huérfana. Presentamos 15 impugnaciones esta semana. Estamos esperando que el Ministerio de Trabajo decida para poder votar después de 38 años".

Un inicio semejante tuvo Diego Armando Maradona. En 1994 comenzó a trabajar sin carnet ni título habilitante en Deportivo Mandiyú de Corrientes, junto al entrenador y exfutbolista Carlos Fren. En 1995, Maradona y Fren repitieron la dupla en Racing Club de Avellaneda. Fue en 2010, a menos de un mes de su debut en el Mundial de Sudáfrica al mando de la Selección Argentina, cuando 'El Diez' recibió su diploma durante un asado organizado por su ayudante Alejandro Mancuso.

"Diego no hizo el curso de técnico porque, está claro, es muy difícil que una personalidad como la suya pueda asistir a las clases", declaró por entonces el secretario general de la Asociación de Técnicos, Victorio Nicolás Cocco.

En Rosario Central, Tevez conformaría el cuerpo técnico junto a Carlos 'El Chapa' Retegui, quien incursiona en el fútbol tras una exitosa carrera como entrenador de hockey de los seleccionados argentinos. En 2021, Retegui anticipó, al ser postulado para el cargo que había dejado vacante Sebastián Beccacece en Racing: "Me estoy preparando para el día que llegue una propuesta de laburo importante e implementar mi sistema de trabajo. Tengo muchas ganas de empezar en el fútbol. Mi cabeza está puesta en Los Leones y Las Leonas para la preparación olímpica. Cuando llegue la oportunidad, llegará".

La interna en rosario central

En octubre de 2014, Raúl Broglia fue elegido presidente de Rosario Central encabezando el Foro Canallas Unidos, obteniendo 6300 votos (60% sobre casi 12 mil votos emitidos).

La coalición ganadora tuvo como base la estructura del movimiento Crece, junto a otras agrupaciones independientes. Sin embargo, en vísperas de las elecciones de 2018, Broglia dio un paso al costado por divergencias con el vicepresidente Ricardo Carloni: "Si Carloni va de candidato, me voy a mi casa". Así lo declaró y luego cumplió.

Desde entonces, el panorama en el club del barrio Lisandro de la Torre, más conocido como Arroyito, se fue cubriendo de sombras poco a poco.

Como ocurre con la mayoría de los clubes argentinos, las falencias de sus dirigentes suelen desembocar en crisis institucionales de difícil resolución . En este contexto, el periodista y escritor rosarino Carlos Del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular (FSP), excandidato a vicepresidente del club, advirtió que la llegada de Tevez junto al empresario Christian Bragarnik (dueño del club Elche de Alicante) significaría "la desaparición de Central como club, su transformación en una plataforma de negocios y el avance del lavado de dinero".

Y agregó: "La Comisión Directiva ya no tiene legitimidad política porque le han rechazado la Memoria y Balance y está desesperada por ver si puede retener el poder. Central ha terminado reducido a ser una plataforma de negocios como muchos clubes en la Argentina ".

Un mes atrás, en una entrevista para el diario Alicante Plaza, ante la pregunta sobre cuánto vale el Elche de España, Bragarnik no dudó en señalar: "Mira, para ponerle precio a una cosa uno toma en consideración aspectos que el comprador no tiene en cuenta. En el caso de un club de fútbol: la plaza, la plantilla, el estadio, la marca y el valor agregado, lo que puede generar, el producto que uno puede vender... Puede llegar a ser incalculable . Un club en la situación del Elche vale unos 100 millones de euros, pero por esa suma no lo vendo".

El hincha más querido de Rosario Central: 'el Negro' Roberto Fontanarrosa (1944-2007)

El memorable escritor, dibujante y humorista rosarino Roberto Fontanarrosa tiene un lugar de privilegio en la afición centralista. A modo de homenaje su butaca en el estadio Gigante de Arroyito ha quedado vacía y en su memoria se instauró el 19 de julio como Día del Amigo Canalla (o Canaya, como el personaje creado por él).

Nadie mejor que 'El Negro' para describir la pasión por el club fundado el 24 de diciembre de 1889...

"Hace algún tiempo escribí, en una pieza literaria sinceramente inmortal: 'Rosario Central no tiene historia. Tiene mitología'. Y esto es así porque sus orígenes, sus avatares y sus formidables campañas están siempre fluctuando entre la realidad y la fantasía, lo palpable y la ficción, lo comprensible y lo inexplicable. ¿Cómo no ser hincha, entonces, de un equipo así? ¿Acaso puede evitar, un intelectual sólido y sensible como quien esto escribe, ser captado, atrapado y seducido por una divisa que desde la realidad más palmaria y comprobable se dispara hacia la exageración y la desmesura? Todo es increíble, todo es sospechoso, mis amigos, en los relatos partidarios de hechos inusitados, de hazañas que rozan lo inconcebible, lo fantasioso y la imaginación pura..." (extracto de Mi historia con Rosario Central).

Por estas horas y para hacerle honor a su historia, el club necesita a Carlos Tevez para sumarlo al grupo que lidere un urgente salvataje económico, social y deportivo.

Una realidad plagada de desconcierto que por sí sola justifica un significativo cambio de rumbo. El paso del tiempo marcará si Tevez será capaz de gambetear otra vez a la desesperanza haciendo jugar sus preciados valores .

En la vereda de enfrente estarán los incautos defensores del escepticismo, a quienes deberá convencer de tomar por el camino mejor en busca de la magia perdida. Para ello, sólo le queda volver al mundo mitológico del fútbol pero ahora vestido con el buzo de DT, con los mismos colores azul y oro de su amado Boca Juniors.

Al cierre de esta columna, y según el periodista Guillermo Ferretti, Carlos Tevez será habilitado tras haber completado dos años de la licencia AFA, pudiendo sentarse en el banco del Canalla el próximo viernes 24 de junio.