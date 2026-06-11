La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 11 de junio de 2026 en México es de 12.46 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0,42%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.51 pesos y un mínimo de 12.49 pesos.

El Dólar canadiense mostró una variación semanal de -0,65% y una variación anual de -8,18%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días predominó una tendencia bajista: cuatro caídas iniciales, breve repunte de dos sesiones y otras cuatro caídas, cerrando con un balance negativo.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.4 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 6.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual es del 7.46%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el análisis de los últimos cuatro días indica que -1 es positivo. Esto sugiere que la moneda ha estado ganando valor en comparación con otros días recientes.

En contraste, si -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Dólar canadiense. Actualmente, el aumento en su cotización puede ser un indicativo de un entorno económico favorable.

El incremento sostenido del Dólar canadiense podría ser resultado de factores económicos internos, como el crecimiento del PIB y un aumento en las exportaciones.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.