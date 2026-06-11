El euro presenta una cotización de 20.08 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 11 de junio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.27%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.13 pesos y un mínimo de 20.1 pesos.

La cotización del euro subió 7.58% en la última semana, pero en el último año acumula un descenso de -7.99%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En diez días, el Euro cayó tres jornadas, rebotó, corrigió, encadenó cuatro alzas y retrocedió al cierre; balance neutral y volatilidad moderada.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 2.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 5.72%.

La cotización del Euro hoy se muestra en una tendencia positiva considerando que el dato de -1 es igual a 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de -1 fuera negativo, señalaría una tendencia a la baja en la cotización del Euro. Esto podría generar preocupación entre los inversores y afectar la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica de la región.

Esta tendencia positiva sugiere que el Euro podría estar fortaleciendo su posición en el mercado internacional, lo que podría atraer mayores inversiones.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.