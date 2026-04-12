El viernes el BCRA compró en el mercado oficial u$s 457 millones en lo que fue el puntapie inicial de la lluvia de dólares por la cosecha de soja. Tal como la definió el titular de la SRA Nicolás Pino en El Cronista Stream, se trata de un “cosechón”. Para el gobierno es la llegada a pleno del trimestre de la dulzura, por el impacto que tiene en la plaza fiscal y en las arcas cambiarias. Las proyecciones indican que la cosecha de soja rondará las 48 a 50 millones de toneladas, con rindes en recuperación. Este desempeño se inscribe en una campaña agrícola más amplia que apunta a un récord cercano a 160 millones de toneladas totales, impulsado también por el maíz y el trigo. La soja —junto con sus derivados industriales como harina y aceite— sigue siendo el principal componente del ingreso de divisas. Este reinado está en jaque por el auge en los meses venideros de Vaca Muerta y la minería. Para este 2026, se estima que el complejo agroexportador aportará u$s 35 mil millones. Javier Milei en el Argentina Week en Nueva York le dijo en su discurso a Santiago Bausili, titular del BCRA, que se prepare porque le van a salir dólares hasta por las orejas. Pero no todos son dólares. Los pesos ayudan también. Para este 2026, se proyecta que el Tesoro se alce con el equivalente en pesos por u$s 4.650 millones por retenciones del sector agroindustrial, de los cuales aproximadamente u$s 3.400 millones provendrían del complejo sojero. En momentos en que la recaudación muestra caídas mensuales en términos reales por las bajas de diferentes impuestos durante la gestión Milei, la dulzura de la soja se impone en este trimestre. También servirá para mostrar crecimiento en la actividad económica. Que dure.