Durante la última jornada del Argentina Week en Nueva York, una de las mesas más esperadas de la jornada fue la del capítulo de “banking”. Participaron Juan Parma, CEO, Banco Macro, Gustavo Manríquez, CEO, Banco Supervielle y Diego Rivas, CEO, Banco Galicia. El título: “Bancarizando la Nueva Argentina: construyendo confianza con los inversores norteamericanos”. Todos coincidieron acerca de la importancia que tiene el sector en la economía y del potencial de crecimiento con comparaciones con los países de la región que dejan como conclusión algo contundente: el sistema puede multiplicarse por cinco o seis vecinos para llegar a niveles similares en diferentes variables de los vecinos. Entre los banqueros que se hallaban presentes en el Bank of America estaban Javier Bolzico (ADEBA) y Jorge Pablo Brito (Macro). El común denominado en sus declaraciones era que el Argentina Week mostró el potencial que tiene la Argentina y no sólo en los sectores de energía y minería. También que el país volviendo a la agenda global a partir de la recuperación económica. Para Diego Rivas, CEO del Banco Galicia, “la baja de la inflación y el orden fiscal están dando previsibilidad a la economía. Esa estabilidad es clave para que empresas y familias vuelvan a planificar y tomar decisiones de largo plazo. La estabilidad macro es la condición necesaria para reactivar el crédito, la inversión y la economía real.” Agregó que “con un nivel de crédito alrededor del 13% del PBI, estamos muy por debajo del promedio regional. Esto muestra el enorme margen de crecimiento que tenemos para impulsar el financiamiento y la inversión.” Con el crecimiento del país y con quienes lo impulsan todos los días." Para Juan Parma, CEO de Banco Macro, “los bancos y el mercado de capitales tendrán un rol clave acompañando y financiando estas inversiones. Para que el sistema crezca, deben crecer los depósitos, en pesos y en dólares, para que pueda haber intermediación financiera, generando la capacidad prestable que Argentina necesita". “En pesos -agregó-, la continuidad de tasas reales positivas es fundamental, las cuales solo existieron durante esta administración, no antes. Y en dólares, deben volver los dólares al sistema, lo que está ocurriendo, con la amnistía fiscal, la ley de inocencia fiscal y la reciente exención impositiva. Desde ya, sin orden macro, orden institucional, y desregulación, nada de ésto sería posible”, concluyó. Gustavo “Paco” Manriquez, CEO de Banco Supervielle, destacó que el evento representó una oportunidad clave para proyectar el potencial de la Argentina ante el mundo. “Desde nuestra perspectiva como banco argentino, creemos que es la primera vez que el país muestra todo su potencial al mundo de una manera integral y coordinada”, señaló. El ejecutivo remarcó que “el principal desafío hacia adelante es consolidar un modelo de país previsible, estable y sostenible en el tiempo, con lineamientos macroeconómicos que generen previsibilidad y consensos amplios que permitan sostener políticas de largo plazo, independientemente del signo político, como ocurre en otras economías de la región y del mundo". Uno de las medidas esperadas en el sistema financiero es la de ampliar el otorgamiento de créditos en dólares a más empresas o personas, y no sólo limitada a las exportadoras. Fuentes del BCRA destacaron que esa decisión se debe hacer a través de una ley del Congreso por lo que ya la decisión pasa por los tiempos políticos y el timing del gobierno. Las tasas de los préstamos en dólares es muy baja dado el constante crecimiento de los depósitos en la moneda norteamericana. Y por ende también es baja la tasa de los depósitos en dólares, que llegan incluso a ser menores que las existentes en Wall Street. El crecimiento de la demanda de crédito podría hacer -crecer con la suba de tasas- a las colocaciones en dólares. Esto en medio de una medida clave para el equipo económico que es la Inocencia Fiscal, el plan “colchón” y la meta de que los ahorros en dólares vuelvan a los bancos.