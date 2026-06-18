Durante el cierre de mercados de este jueves, 18 de junio de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.89, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.42% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.34% y en el último año acumula un descenso de -9.04%, señalando una tendencia bajista sostenida.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró tres alzas iniciales, cuatro caídas, dos recuperaciones y un retroceso final, cerrando prácticamente sin cambio neto pese a la volatilidad.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.73%, es menor que la volatilidad anual de 5.72%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, dado que el dato de -1 es positivo, lo que sugiere un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este incremento es favorable para los exportadores y los turistas que viajan a países que usan esta moneda.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, indicaríamos una tendencia a la baja, sugiriendo que la moneda está perdiendo valor. Por otro lado, un dato de -1 igual a 0 hubiera señalado una estabilidad en la cotización del Euro.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro está fortaleciéndose frente a otras divisas, lo que puede impactar positivamente en la economía europea.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.