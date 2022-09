Basta de odios, basta de escraches, pero también basta de fomentarlos

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, desmintió que el Gobierno esté trabajando en proyectos de ley para regular los "discursos de odio", luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido la semana pasada en el barrio porteño de Recoleta.

"No se está analizando ningún proyecto que vaya en línea con lo que dicen. Los medios instalan su propia realidad", dijo en diálogo con El Destape Radio que reprodujo la agencia NA. Luego Cerruti agregó: "En la Argentina ya hay legislación. Desde la Ley de la Defensa de la Democracia de Alfonsín hasta nuestro Código Penal. La ley de Discriminación, la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Medios también lo incluyen".

El intento de magnicidio contra Cristina invita a reflexionar desde diversos ángulos. Pero hay uno que es central: ¿Nos hacemos responsables como ciudadanos de lo que decimos? ¿Los políticos se hacen responsable por su accionar? ¿Los periodistas tenemos dimensión de lo que generamos cuando escribimos en un medio o hablamos delante de un micrófono?

Los límites de la libertad de expresión, en el caso de los periodistas, están vinculados a poder decir y escribir en libertad. Luego está el contrato con el lector y la línea editorial, sólo para nombrar dos patas de la misma mesa.

Roberto Alemann fue ministro de Hacienda en democracia con Frondizi y de Galtieri en dictadura. Las dos versiones son ciertas. Cuando tenía 82 años fue escrachado, insultado y le tiraron huevos. ¿Fue noticia? Obvio. ¿Está bien reflejar esa noticia con videos de cómo ocurrió el escrache? Si coincidimos es que está bien pasar el video, lo que se debe hacer es condenar el escrache.

Lo que le pasó a Alemann pasó más tarde con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En este caso, Kicillof volvía de Uruguay y en el ferry fue escrachado por pasajeros mientras el ahora gobernador llevaba a su hijo en brazos. A Alemann se lo escrachó por "milico y fiel representante de la derecha", mientras que a Kicillof por "zurdo". Los dos ejemplos son dos caras de la misma moneda y son un fiel reflejo de una sociedad intolerante.

En el deporte, la televisión a nivel mundial tomó la decisión de no enfocar y transmitir cuando un manifestante salta el "cerco" y entra desnudo, por ejemplo, a protestar por alguna causa por más noble que esta sea. Es decir, no importa la causa, sólo se trata de no fomentar este tipo de manifestaciones.

Los escraches ahora tienen el condimento de las redes sociales y su viralización. El atentado a la vicepresidenta se debe condenar desde todos los sectores. Los escraches, también.