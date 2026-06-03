El Congreso de Estados Unidos avanza en una reforma que podría cambiar las reglas del Seguro Social para cientos de miles de jubilados. El proyecto H.R. 8344, la Senior Citizens’ Freedom to Work Act of 2026, propone eliminar el mecanismo que retiene parte de los beneficios de quienes cobran antes de la edad de retiro plena y siguen generando ingresos.

Si se aprueba, estos jubilados cobrarían el monto completo de su beneficio del Seguro Social, sin descuentos ni retenciones. La iniciativa fue presentada por el representante Greg Murphy (R-N.C.) y tiene legislación paralela en el Senado, impulsada por el senador Rick Scott (R-Fla.). De ser aprobada, entraría en vigor para los años fiscales posteriores al 31 de diciembre de 2026 .

¿Qué es el Retirement Earnings Test y qué cambiaría para los jubilados del Seguro Social?

Bajo las reglas del Seguro Social vigentes en 2026, la SSA retiene u$s 1 por cada u$s 2 que el beneficiario gane por encima de u$s 24.480 anuales. Eso significa que alguien que gane u$s 34.480 —solo u$s 10.000 sobre el límite— pierde u$s 5.000 en beneficios. La nueva ley eliminaría esa penalización por completo.

Existe un umbral diferenciado para quienes alcanzan la edad plena de retiro durante 2026 : en ese caso, se retiene u$s 1 por cada u$s 3 ganados sobre u$s 65.160, pero solo en los meses previos al cumpleaños. Los beneficiarios que ya alcanzaron la edad plena no están sujetos al RET y cobran el monto completo sin importar sus ingresos.

¿Cuánto retiene hoy el Seguro Social?

Sin edad plena de retiro aún: u$s 1 retenido por cada u$s 2 ganados sobre u$s 24.480 anuales

Cumpliendo edad plena en 2026: u$s 1 retenido por cada u$s 3 ganados sobre u$s 65.160, solo antes del cumpleaños

Con edad plena de retiro alcanzada: no aplica el RET; cobran el beneficio completo

Bajo las reglas del Seguro Social vigentes en 2026, la SSA retiene u$s 1 por cada u$s 2 que el beneficiario gane por encima de u$s 24.480 anuales. ChatGPT

¿Quiénes califican y cuál es el debate en torno a este cambio histórico en el Seguro Social?

Según el Servicio de Investigación del Congreso, unos 520.000 beneficiarios del Seguro Social —sobre un total de 70 millones— están sujetos al RET y calificarían bajo la nueva ley. Es clave aclarar que los montos retenidos hoy no se pierden: la SSA los recalcula al alza cuando el beneficiario alcanza la edad plena de retiro.