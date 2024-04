Ángel Di María: Rosario y el precio de la gloria

El astro rosarino pertenece a una categoría de futbolistas únicos e irrepetibles. Con sus goles acompañó al capitán Leo Messi hasta alzar la Copa América (2021), la Finalissima CONMEBOL-UEFA contra Italia en el Wembley Stadium de Londres (2022) y la tan ansiada tercera estrella mundialista en Qatar 2022.

En los Juegos Olímpicos Beijing 2008, tras la asistencia de Messi, su corrida fenomenal terminó en gol contra Nigeria, valiéndole al seleccionado argentino la segunda medalla dorada. El popular "Fideo" -a igual que otros futbolistas de élite- debió superarse varias veces a sí mismo, sorteando muchos obstáculos en su vida.

Con 36 años anunció que está más acerca el final de su exitosa carrera. Sin embargo, todavía tiene un sueño por cumplir: volver a vestir la camiseta de Rosario Central (club donde se formó) para jugar la Copa Libertadores. Antes de abordar el dilema que hoy atraviesa, vale repasar su historial deportivo y sus valores de mercado.

Su historial deportivo

C. A. Rosario Central (2005-2007) S. L. Benfica (2007-2010) Real Madrid C. F. (2010-2014) Manchester United F. C. (2014-2015) Paris Saint-Germain F. C. (2015-2022) Juventus F. C. (2022-2023) S. L. Benfica (2023-30-06-2024).

SL Benfica : 4 títulos: 1 Campeón de Portugal, 2 Copa de la Liga de Portugal -2008-2010, 1 Supercopa de Portugal (2024).

: 4 títulos: 1 Campeón de Portugal, 2 Copa de la Liga de Portugal -2008-2010, 1 Supercopa de Portugal (2024). Real Madrid: 6 títulos: 1 Liga España, 1 Supercopa de España, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga de Campeones, 2 Copa del Rey -2011/2015.

6 títulos: 1 Liga España, 1 Supercopa de España, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga de Campeones, 2 Copa del Rey -2011/2015. París Saint-Germain FC: 18 títulos: 5 Campeón de Francia, 4 Campeón de la Copa de Francia, 4 Campeón de la Liga de Francia, 5 Campeón Supercopa de Francia. (2015/2022).

18 títulos: 5 Campeón de Francia, 4 Campeón de la Copa de Francia, 4 Campeón de la Liga de Francia, 5 Campeón Supercopa de Francia. (2015/2022). Selección Argentina: 5 títulos: Sub 20 Campeón del mundo 2007, Medalla de Oro JJ00 Beijing 2008, Campeón Copa América 2020/2021, Campeón Copa CONMEBOL-UEFA 2021/2022, Campeón del mundo Qatar 2022.

Valores de mercado

Fuente: Transfermarkt.es

2007 Rosario Central al Benfica: 8 millones euros.

8 millones euros. 2010 Benfica al Real Madrid: Valor: 9,50 millones euros. Costo del fichaje 33 millones euros.

Valor: 9,50 millones euros. Costo del fichaje 33 millones euros. 2014 Real Madrid al Manchester Utd: Valor: 50 millones euros. Costo del fichaje 75 millones euros.

Valor: 50 millones euros. Costo del fichaje 75 millones euros. 2015 Manchester Utd. al PSG: Valor: 50 millones euros. Costo del fichaje 63 millones euros.

Valor: 50 millones euros. Costo del fichaje 63 millones euros. 2022 PSG al Juventus: Valor: 12 millones euros.

Valor: 12 millones euros. 2023 Juventus al Benfica: Valor: 8 millones euros.

Valor: 8 millones euros. Actualización al 08-03-2024: Valor: 4 millones euros.

El dilema a resolver

El 25 de marzo, el padre de Di Maria recibió un mensaje escrito (bolsa de nylon negro atada con cinta de embalar) arrojada desde un auto frente al portón de acceso al barrio privado donde suele alojarse el futbolista junto a su familia: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar".

Tras la investigación judicial, la policía local logró apresar a dos personas que permanecen bajo prisión preventiva acusadas de "amenazas coactivas calificadas, intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

Antes del partido del seleccionado nacional frente a El Salvador, en diálogo con ESPN "Fideo" se refirió a la situación de inseguridad y a su posible regreso a Rosario: "Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón. Pero las ganas, las ilusiones y el deseo siempre están".

Este hecho intimidante -en medio de una ola de crímenes atribuidos a bandas de narcotraficantes- ha provocado mayor incertidumbre. Su contrato con el Benfica de Portugal vence el 30 de junio, con un pacto tácito de no renovación para facilitarle la vuelta a Rosario.

Días atrás, luego de convertirle un gol al Olympique de Marsella (4tos. de final Europa League), Ángel no dio señales claras sobre la decisión a tomar: "Estoy bien, estoy tranquilo. Ha pasado un momento difícil, un problema que era más familiar que otra cosa, pero ahora todo es paz. Estoy en paz con mi temporada. Lo importante es estar centrado en los partidos y ganar títulos con este club. No sé qué será de mi futuro".

Comunicado de Rosario Central repudiando las amenazas

"...No se puede permitir que quieran amedrentar a los futbolistas o atentar contra ellos y/o sus familiares que son los protagonistas principales de los espectáculos deportivos, así como tampoco se puede permitir la violencia contra ningún actor de la familia del fútbol. ESTO HAY QUE TERMINARLO Y DESTERRARLO en forma definitiva en la ciudad de Rosario..." (párrafo del comunicado emitido por la Comisión Directiva).

Una carta publicada

En 2018, Ángel envió una carta al sitio The Players Tribune, donde los deportistas suelen contar historias a sus seguidores. Así fue que confesó su estado de ánimo frente a las lesiones que le impidieron jugar tres finales con la Selección Nacional: Versus Alemania Mundial de Brasil 2014 (0-1) y Chile por las Copas América y del Centenario 2015 y 2016 (derrotas en desempate por penales).

"Ángel, mirá, este papel viene del Real Madrid (lo encaró Daniel Martinez, médico del seleccionado argentino). ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo?", le dije mientras me ponía hielo en la pierna. Me contestó: "Bueno, ellos dicen que no estás en condiciones de jugar. Y nos están forzando a que no te dejemos jugar hoy". "Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Todos habían escuchado los rumores de que el Real quería comprar a James Rodríguez después del Mundial, y yo sabía que me querían vender para hacerle lugar a él. Así que no querían que su jugador se rompiera antes de venderlo. Era así de sencillo. Ese es el negocio del fútbol que la gente no siempre ve" (fragmento donde cuenta lo ocurrido en la previa al partido final frente Alemania-2014).

En esa extensa carta, también recordó sus inicios en Rosario Central.

"La verdad es que mi época en Central no fue fácil. De hecho, creo que si no fuera por mi mamá, habría dejado el fútbol. No una vez, sino dos. Cuando tenía 15 y todavía no había crecido, tenía un técnico que estaba bastante loco. Le gustaban los jugadores muy físicos y agresivos, y ese no era demasiado mi estilo, viste. Un día, no salté en un córner y al terminar el entrenamiento, nos juntó a todos y ahí, se dio vuelta y me miró. "Sos un cagón, sos un desastre. Nunca vas a llegar a nada. Vas a ser un fracaso", dijo.

"Me destruyó. Antes de que terminara de hablar, yo ya me había largado a llorar delante de todos mis compañeros, y al toque me fui de la cancha corriendo. Cuando llegué a mi casa, me fui directo a mi pieza para llorar solo. Mi mamá se dio cuenta de que había pasado algo... Entró en mi habitación y me preguntó qué pasaba. Me dio un poco de miedo contarle toda la verdad, porque me preocupaba que agarrara la bici y se fuera pedaleando hasta el club para darle una trompada al técnico... Le dije que me había metido en una pelea, pero se dio cuenta de que era mentira... Cuando volvió a mi cuarto, yo seguía llorando y le dije que quería dejar el fútbol. Al día siguiente, no podía ni salir de mi casa. No quería ir al colegio. Me sentía humillado. Pero mi mamá se sentó en mi cama y me dijo: "Vas a volver, Ángel. Vas a volver hoy. Y a ése le vas a demostrar".

Cuando la gloria no tiene precio

En el mundo mercantilizado del fútbol los grandes talentos cotizan en bolsa. Sin embargo, cuando les toca en suerte decidir sobre su futuro suelen dejar de lado la razón y guiarse por sus sentimientos, aun desafiando ciertos riesgos. "La gloria vale más que el dinero" predicaba el DT Carlos Salvador Bilardo.

Di María ostenta una trayectoria deportiva extensa con títulos y honores, habiéndose recuperado de situaciones adversas.

Por el momento, si bien no se puede descartar, pareciera esfumarse el sueño de volver a vestir "la 11" auriazul (el club ya la tiene reservada). Los hinchas todavía se ilusionan con darle una fervorosa bienvenida en el Estadio Gigante de Arroyito, aunque vale apuntar que Ángel no es patrimonio exclusivo de "los canallas".

Una ciudad entera (sin distinción de colores ni camisetas) comparte la idea de proteger al ídolo campeón del mundo en el tramo final de su carrera.

Para ello, urge blindar al conjunto de los habitantes hasta desterrar a la violencia criminal, cumpliéndose con un mandato social impostergable.