El escudo social del Estado sigue creciendo y sus cifras baten récords este año en España. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ya alcanza a 829.000 hogares de todos los rincones del país, un 18% más que en las mismas fechas del año previo. En este total de familias conviven algo más de 2,5 millones de personas, y entre ellas hay más de un millón de niños y adolescentes. El fin de esta prestación mensual y no contributiva de la Seguridad Social es claro: frenar de raíz el grave riesgo de pobreza de quienes no llegan a fin de mes por falta de un sueldo fijo y digno. Esta enorme nómina supone que las arcas públicas asumen un esfuerzo de casi 500 millones de euros por mes para abonar todas las ayudas puntuales. El dinero da oxígeno a familias que no tienen trabajo y a jóvenes que buscan arrancar su vida laboral sin éxito. La gran ventaja legal del sistema es que no obliga a haber cotizado tiempo atrás en el sistema estatal. El plan cruza hoy los datos fiscales para buscar a los peores parados económicos de España sin trabas largas. Con las sumas del año 2026, la cuota mensual crece muy fuerte y los pagos a la cuenta del banco ganan volumen. Las subidas de precios forzaron un fuerte alza del 11,4% de esta ayuda al arrancar el año para aplacar la dura carga de la compra. El modelo paga siempre una base pura que cambia mucho según el número de personas que duermen bajo un mismo techo. Si un adulto vive solo y no percibe rentas de ningún tipo, el cobro final sube hasta los 733,60 euros mensuales como mínimo básico de la ley. Esa suma busca empatar de cerca con la línea roja del riesgo de pobreza de una vivienda de un solo residente. Para las casas donde viven familias de gran tamaño, las cuotas dan saltos muy altos en bloque. Un piso que acoge a un solo adulto y tres menores cobra más de 1390 euros al mes de caja neta. El gran premio de este modelo recae en las unidades familiares de cinco o más personas, ya que todas ellas pueden pedir un tope máximo de 1613 euros al mes. Al lado de estos fondos, el Estado suma pluses extra de un 22% de dinero a quienes tienen un alto nivel de discapacidad física. Cada euro de esta suma total llega directo desde las cuentas de la Seguridad Social. El sistema legal no solo cuida hoy a las grandes casas llenas de menores y gente mayor, sino también a la gente nueva que empieza a volar sola. Desde este año, un joven mayor de 23 años que sigue viviendo con sus padres ya puede pedir su propia suma si avala que su dinero está aislado del de su padre. La ley asume que la crisis y los pisos tan caros truncan la salida natural de las grandes y chicas urbes españolas. El Estado salva ese muro duro y paga 733 euros a los chicos y chicas que logran probar su falta total de red laboral. El sistema de la Seguridad Social hace las cuentas con rigor extremo al restar lo que la familia cobra por otra vía oficial o privada. El ente del Gobierno no da cheques al azar, sino que abona mes a mes la pura resta entre ese piso mínimo legal y los escasos euros que logre hacer esa familia en la calle. En suma, si un hogar gana un poco, el Estado solo cubre el hueco final hasta tapar el vacío de la cuota pactada de rigor legal. Esta red fuerte asume el rol de último salvavidas para un tercio de las viviendas españolas donde no entran fondos estables todo el año.