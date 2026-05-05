La venta de una vivienda heredada en España no es un trámite inmediato ni automático. Aunque muchas personas creen que basta con recibir el inmueble para poder venderlo, la realidad jurídica es distinta y exige cumplir una serie de pasos previos que pueden alargar el proceso. El marco legal español establece que la transmisión hereditaria se produce desde el fallecimiento, pero también fija obligaciones formales, registrales y fiscales que condicionan cualquier operación posterior. Entender estos requisitos resulta clave para evitar bloqueos, retrasos o incluso la imposibilidad de vender el inmueble. El primer paso imprescindible es formalizar la aceptación de herencia. Aunque el heredero adquiere los bienes desde el fallecimiento, la ley exige que esa adquisición se documente mediante escritura pública ante notario. Sin este trámite, no existe seguridad jurídica suficiente para vender la propiedad. En los casos en los que no existe testamento, el proceso se complica con la necesidad de tramitar una declaración de herederos abintestato, un procedimiento que puede extenderse varias semanas o incluso meses según la complejidad del caso. Solo una vez identificados legalmente los herederos se puede avanzar hacia la venta. Además, es obligatorio inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad a nombre de los nuevos titulares. Mientras la vivienda siga figurando a nombre del fallecido, el notario no podrá autorizar la compraventa ni el registrador inscribirla. Este paso es clave para dotar de validez jurídica a la operación. Cuando una vivienda es heredada por varias personas, se genera una comunidad hereditaria. En este escenario, todos los coherederos son propietarios del inmueble en proporción a su participación, lo que implica que ninguna decisión relevante puede tomarse de forma unilateral. Para vender la vivienda, es necesario contar con el consentimiento de todos los copropietarios. Si uno de ellos se opone, la operación queda bloqueada. Esta situación es una de las causas más frecuentes de retraso en la venta de una propiedad heredada. En caso de desacuerdo, existen alternativas legales. Una de ellas es la extinción de condominio, que permite adjudicar el inmueble a uno de los herederos compensando económicamente al resto. Otra opción es la división judicial de la cosa común, que puede terminar con la venta del inmueble en subasta pública. Sin embargo, estos procedimientos suelen ser largos y generan costes adicionales. El aspecto fiscal es otro de los puntos críticos en la venta de una vivienda heredada en España. El primer impuesto a tener en cuenta es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), que debe presentarse en un plazo de seis meses desde el fallecimiento. Existe la posibilidad de solicitar una prórroga de otros seis meses, pero debe hacerse dentro de los primeros cinco meses. Hasta que este impuesto no esté liquidado, no es posible completar la inscripción en el Registro de la Propiedad. Sin este requisito, la compraventa no puede formalizarse, lo que convierte al ISD en un paso obligatorio antes de cualquier operación. También es necesario abonar la plusvalía municipal, que grava el incremento del valor del terreno urbano. Este impuesto tiene un plazo similar al del ISD y también puede prorrogarse si se solicita a tiempo. Por último, si el heredero decide vender la vivienda, deberá declarar en el IRPF la posible ganancia patrimonial obtenida. Esta se calcula como la diferencia entre el valor declarado en la herencia y el precio final de venta, lo que puede tener un impacto relevante en la fiscalidad del contribuyente.