El español vuelve al centro del debate cultural y social con el lanzamiento de una nueva iniciativa que busca reforzar su presencia. Coincidiendo con el Día de la Lengua Española, la Alianza por el español se presenta como un proyecto impulsado desde la sociedad civil para proteger el idioma. La propuesta parte de la Asociación Hablamos Español y plantea una estrategia que va más allá de la enseñanza o la normativa. Su objetivo es actuar en ámbitos donde, según sus impulsores, el español ha perdido peso en los últimos años. En este contexto, la Alianza por el español pretende generar conciencia y recuperar el valor del idioma como herramienta común, tanto dentro de España como en el ámbito internacional. La base del proyecto se apoya en una preocupación clara: el retroceso del español en distintos ámbitos sociales. Así lo expresa Gloria Lago, escritora, filóloga y presidenta de Hablamos Español a El Debate, quien advierte sobre un cambio en el uso del idioma en la vida cotidiana. “Hay ámbitos que hasta ahora no se han abordado y nos parecen importantes. Unos tienen que ver con el español en España y otros con el español en el extranjero. Lo cierto es que se está relegando el español de espacios donde antes sí se utilizaba”, afirma. Esta percepción impulsa la creación de la Alianza por el español como un movimiento más amplio. No se trata solo de preservar la lengua, sino de reforzar su presencia activa en la sociedad y recuperar espacios donde su uso ha disminuido. Uno de los pilares de la Alianza por el español es el papel de los jóvenes en la evolución del idioma. Según sus impulsores, existe una falta de conciencia sobre el valor del español entre las nuevas generaciones. “Hasta ahora, la inclusión de extranjerismos era mucho más pausada y se hacía una adaptación fonética, pero ahora ni siquiera hay adaptación ortográfica”, señala Gloria Lago. Esta tendencia refleja un uso creciente de anglicismos sin adaptación al castellano. El proyecto plantea como objetivo reforzar la educación lingüística, promoviendo el conocimiento de la historia del idioma y su evolución. La idea es recuperar el orgullo por el español como lengua común y global. Otro de los ejes centrales de la Alianza por el español es su proyección fuera de España, especialmente en Estados Unidos. El proyecto propone que el idioma tenga mayor reconocimiento institucional en ese país. “Queremos que se refleje en las instituciones el uso y el peso real que tiene el español en Estados Unidos. El español está presente prácticamente en todos los estados”, explica Lago. Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, 57 millones de habitantes hablan español en Estados Unidos. Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump, “ha habido un bajón” en la inversión en traducción, pese a que la normativa no ha cambiado. La Alianza por el español se articula en torno a ocho objetivos que abarcan desde la educación hasta la tecnología. Entre ellos, destacan la promoción del español como segunda lengua, su presencia en inteligencia artificial y la recuperación de la toponimia. También se busca establecer vínculos con instituciones como la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, con el fin de coordinar esfuerzos en la defensa del idioma. “No se pone en valor el español ante nuestros jóvenes. No se cuenta la historia de su evolución en España y de su llegada a Hispanoamérica con rigor. Hay un patrimonio del que debemos sentirnos orgullosos y que debemos proteger con mayor determinación”, concluye Gloria Lago. La iniciativa aspira así a convertirse en un punto de inflexión para el español, reforzando su papel como lengua global en un contexto de cambios culturales y tecnológicos.