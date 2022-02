Alberto en 'delay': llega tarde a un acuerdo con el FMI

Ronald Reagan en los años ´80 coleccionaba historias sobre la situación de la Unión Soviética que eran aportadas por sus propios habitantes. Una de ellas versaba sobre los 10 años de demora para acceder a un automóvil. En ese entonces, una de cada siete personas en la URSS podía acceder a un vehículo. Relataba el ex presidente norteamericano que "un interesado en comprar un automóvil se presentó a las autoridades, y lo pagó por adelantado. Le indican que en 10 años puede ir a retirarlo. ¿Por la mañana o por la tarde? preguntó el comprador. ¿Qué importa si es en 10 años? le responde sorprendido a lo que el comprador agrega que prefería a la tarde porque a la mañana iba el plomero".

Lejos de ser la Unión Soviética, la Argentina igual presenta síntomas anti capitalistas. Y demoras soviéticas para ejecutar medidas. Un ala del kirchnerismo insiste en declarar la deuda del país con el FMI como ilegítima. Funcionarios de Martín Guzmán, como Diego Bastourre, director en comisión del BCRA, están en esa línea. En las próximas 24 horas debe el ministro lograr la firma de Ilan Goldfajn, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, a su Carta de Intención. El tan mentado acuerdo. Desde la asunción de Guzmán pasaron ya casi 27 meses. Velocidad soviética la del ministro.

En Washington argumentan con cierta lógica que hay voluntad de acuerdo pero con "algo de fundamento" para los números de la Argentina. Concretamente la suba de tarifas segmentada del kirchnerismo no se condice con un rojo fiscal de 2,5% del PBI para el 2022. Sí o sí hay que subir fuerte las tarifas para lograr un acuerdo. El 20% del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, debe multiplicarse por 4. El propio Goldfajn habló con las distribuidoras eléctricas.

La orden desde el Instituto Patria es que las tarifas tienen que aumentar por debajo de los salarios. Guzmán está vendiendo en estas horas esa fórmula al staff del FMI para mostrar un acuerdo antes de mañana a las 12, cuando Alberto Fernández se dirija a la Asamblea Legislativa en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

El Gobierno desde su derrota en las elecciones de octubre viene dando malos pasos. Primero Alberto Fernández prometió presentar un plan Plurianual en diciembre, lo que nunca ocurrió. Luego vino el fracaso del Presupuesto 2022 en Diputados y la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del FdT en esa cámara. Convocaron a sesiones extraordinarias en el Congreso en este verano y no hubo ni una sesión. Las comisiones en Diputados y Senadores no están todas conformadas. Aún si Guzmán logra que Ilan Goldfajn firme, resta la aprobación del Congreso a las medidas implícitas en el mismo. ¿Avalará Juntos por el Cambio el incremento de tarifas que ya se sabe no será votada por el kirchnerismo? Difícil tanta generosidad política.

En la Corte Suprema no recibieron ningún sondeo sobre las negociaciones con el FMI. Normalmente, Domingo Cavallo por ejemplo lo hacía, se presentaban los lineamientos del acuerdo al máximo tribunal para sondear su viabilidad y así evitar luego retrocesos judiciales. Siempre hay medidas que están en una zona gris jurídica. Jubilaciones por ejemplo. Ese paso no se dio. Obviamente la relación del Gobierno con el Poder Judicial es nula. La volatilidad del Frente de Todos es tal que se pasó del pedido de renuncia de los jueces de la Corte a la renuncia del jefe del bloque en Diputados.

Mientras el Gobierno maneje tiempos soviéticos, el calendario no da ningún waiver. Se va a cerrar el primer trimestre sin haber puesto en marcha ningún recorte en subsidios energéticos. El BCRA tiembla por la suba del precio del gas que la Argentina tiene que importar desde abril para no cortar el suministro en el invierno. La falta del crédito del país hace que se deba pagar contado y en dólares. La campaña para el 2023 ya está lanzada. Córdoba por ejemplo tiene sus elecciones desdobladas de las nacionales en poco más de un año. Axel Kicillof, otro que traba el cierre del acuerdo con el FMI, intentará adelantar los comicios en PBA para no sufrir una derrota segura si va en simultáneo con las elecciones nacionales. Cristina Kirchner buscará renovar su cargo de senadora. Es el plan "sálvese quien pueda".

La Corte además tiene que definir y pronunciarse en la guerra entre el gobierno nacional y CABA por el recorte de fondos de coparticipación. En la definición judicial, incide la audiencia entre las partes que será en los próximos días. Se lucha cuerpo a cuerpo como en Kiev. Es un enfrentamiento similar al de La Pampa y Mendoza por el río Atuel, en la que también hubo una audiencia ante los magistrados de la CSJN con momentos pugilísticos. En el fallo incide quiénes asisten a la audiencia y las alternativas que dan para solucionar el diferendo. ¿Por qué el ministro Wado de Pedro sale justo para un tour europeo y le deja el arco libre así a Rodríguez Larreta?

Alberto Fernández opera en delay. Llega tarde su voz. Lo de Corrientes no fue un caso aislado. Lo del FMI tampoco. Puede costarle caro.