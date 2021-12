A Máximo Kirchner le piden una renuncia "a lo Néstor", mientras avanza el éxodo de intendentes bonaerenses

EL ÉXODO BONAERENSE (DE INTENDENTES)

En la última semana se está produciendo un éxodo de intendentes desde sus respectivos municipios, donde ejercían la conducción ejecutiva, a diversos ministerios o entes descentralizados con un gran manejo presupuestario .

Desde el Frente de Todos, temerosos de que finalmente nadie se anime a tocar la inhabilitación de las reelecciones por más de un mandato, la mayoría de los referentes de los intendentes "arrastravotos" decidieron salir del lugar para el que la gente los votó para tener una nueva oportunidad en el futuro.

El decreto reglamentario de la ley 14836, firmado por María Eugenia Vidal casi al borde de la finalización de su mandato, modificó el espíritu de la norma que ella misma apoyó en 2016. En su artículo 2, la ex gobernadora firmó: "A los efectos del cómputo del tiempo de ejercicio del cargo para el que fueron electos, se presume ejercido sin interrupciones al día 10 de diciembre del año en que fenece el mandato correspondiente, salvo prueba en contrario. ARTÍCULO 2°. A los efectos del cómputo del tiempo de ejercicio del cargo para el que fueron electos, se presume ejercido sin interrupciones al día 10 de diciembre del año en que fenece el mandato correspondiente, salvo prueba en contrario".

El jueves fue un día de anuncios ininterrumpidos. Temprano, Horacio Rodríguez Larreta confirmó que Jorge Macri será su ministro de Gobierno, en reemplazo de Bruno Screnci, que será parte del armado bonaerense de Diego Santilli.

Jorge Macri asumió como ministro porteño

A Jorge Macri lo reemplazó su mano derecha y multifuncionaria durante sus diez años de mandato, la actual presidente del bloque de Juntos, Soledad Martínez. Ex diputada nacional y siempre referenciada con el intendente en uso de licencia, la joven intendente interina tiene por delante una muy importante responsabilidad. La de ser la candidata natural dentro de dos años ya que su jefe político prefiere ser gobernador o jefe de gobierno porteño. El tiempo dirá.

El "Plan retirada" de Cristina está en marcha



Con esta lógica, Jorge Macri no eligió el atajo legal para volver a presentarse. En su localidad, además, fue la primera en la que ganó el PRO cundo todo era azul del Frente para la Victoria, en 2011, y no parece que esto cambie en lo inmediato.

Otra realidad y ambiciones tienen los otros dos que también tomaron licencia de sus respectivos municipios. Tanto Ariel Sujarchuk, de Escobar, y Osvaldo Caffaro, de Zárate, saben que su poder radica en el territorio que conducen. El primero presidirá el Ente de control y Gestión de Vías Navegables, con la emblemática Hidrovía dentro de su órbita.

El presidente Alberto Fernández designó a Ariel Sujarchuk al frente del Ente de Control de Vías Navegables

El de Zárate, en tanto, irá a la Dirección Nacional de Hábitat, bajo la órbita de Jorge Ferraressi, uno de los ministros del nonato albertismo.

Sin problemas internos por sus múltiples alianzas con Máximo Kirchner y Sergio Massa, lo del escobarense tiene más que ver con las dudas que tiene todo el frentetodismo sobre cómo seguirán las relaciones entre todos los aliados del frentetodismo.

Tras la renuncia de Débora Giorgi, Matías Kulfas metió el dedo en la llaga: "Con el mercado interno no alcanza"



Si no hay consensos, y siguen las discusiones y pases de factura en el peronismo bonaerense entre los referentes del nonato albertismo y La Cámpora, es muy difícil que alguien se anime a decir que quiere ser reelegido cuando la ley lo inhabilita. Mejor cuararse en salud y salir para volver a entrar, como decía César Luis Menotti en sus explicaciones técnicas.

Por su parte Caffaro sabe que es su figura es la única que puede jugar si pretende seguir conduciendo el distrito. No sólo porque en la última elección quedó muy atrás de Juntos, sino porque también tiene un gran enemigo interno, el ministro de Seguridad, Sergio Berni , quien pretende ser presidente, gobernador o inclusive intendente de Zárate, donde vive. Si no fuera él, apoyaría a su esposa, Agustina Propato.

Sergio Berni quiere ser Presidente, gobernador o intendente de Zárate.

Las legislaturas, una tienda de retazos

El Frente de Todos está discutiendo muchas cosas a la vez. La fundamental es el rumbo que quiere tomar. Desde el entorno de Alberto Fernández aseguran que primero llegará el acuerdo con el FMI y que luego vendrá otro con las entidades productivas, industriales, agropecuarias y laborales del país. "Nada de Cuba", dicen, lisos y llanos.

Esto repercute en las diferentes áreas legislativas, fundamentalmente donde hoy por hoy está enfocada toda la preocupación oficialista. El Congreso Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires.

Mientras se ponen de acuerdo sobre comisiones, presupuestos y programas de gobierno que jamás se ejecutarán, en los territorios se espera dentro de quince días para ver qué pasará con la asunción, o no, del hijo de los dos presidentes, Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner. Algunos le piden que no asuma la presidencia del PJ bonaerense.

El presidente electo del Partido Justicialista bonaerense a través de una votación virtual podría tener más de un inconveniente para cumplir su deseo de principio de año, cuando suponía que los años por venir le jugarían a favor. Algo falló, fundamentalmente en la Provincia de Buenos Aires.

Entonces, algunos en silencio, y otros abiertamente, le empezaron a pedir que haga lo mismo que hizo su padre cuando en 2009 perdió las elecciones de medio término en el mismo territorio. Renunciar a la conducción partidaria . "Si todavía no asumí", se queja con razón.

Lo que no puede obviar, sin embargo, es que fue él quien dispuso no abrir la discusión interna en todos los municipios y sólo permitió PASO en un puñado de localidades en las que él tenía algún interés particular.

El acuerdo en el Congreso, ¿exigencia del FMI o señal del Gobierno?: la opinión de Daniel Marx



"Fueron todos... A ningún intendente le gustaba que le hicieran interna tampoco. Así que todos estuvieron de acuerdo", se quejan, con razón, en las cercanías del presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados.

Si bien tendría que asumir el 17 de diciembre próximo , todo está en el aire. No es el mejor momento para dar un discurso optimista. "Lo que menos lo espanta es la coyuntura, siempre lo demostró", dicen quienes lo alientan. Sin embargo, todo parece haber entrado en un stand by tras los anuncios del no nato albertismo y del propio presidente Alberto Fernández en realizar una gran PASO para definir los candidatos en todas las categorías, desde la propia hasta el último concejal.

Por las dudas, muchos dirigentes ya se empezaron a alistar para, por lo menos, conducir las estructuras partidarias en los territorios que hoy domina La Cámpora o el peronismo liso y llano.

Llamó la atención, por ejemplo, en los festejos por el Día de la Militancia Peronista, la vuelta a la participación política de un referente histórico como Hugo Curto. Si bien se fotografió tanto con viejos aliados como con adversarios, sorprendió su deseo de ser parte de lo que viene . Es que quedó muy enojado con el candidato local, Juan Debandi, quien relegó a su nieto al quinto lugar de la lista de concejales. Así y todos, Huguito reelegirá como concejal.

Hugo Curto. 24 años intendente de 3 de Febrero, junto a ex funcionarios de su gobierno

El otro "retirado" que sueña con el regreso es Raúl Othacehe, en Merlo. Impugnado por la "lista única", a diferencia de hace dos años, en esta oportunidad no le permitieron siquiera una lista local, "corta", para representar al peronismo. La incertidumbre sobre si habrá o no reelección para los intendentes lo anima en su revancha contra Gustavo Menéndez.

Históricos "tocados" en La Matanza

La elección en el principal distrito de la Provincia de Buenos Aires y del país siguió dejando lecciones para la oposición, que elección tras elección sufre alguna nueva decepción.

En esta ocasión fue producto de la expectativa social producida por las masivas movilizaciones en reclamo de seguridad tras la muerte de Roberto Sabo en Ramos Mejía. Sin embargo, a la hora de abrir las urnas, se encontraron con la misma novedad de siempre . Que el peronismo les había ganado ampliamente.

Carlos Melconian se suma a la Fundación Mediterránea como presidente del IERAL



" Ellos perdieron 150.000 votos entre las PASO y la general, sin embargo, nosotros recuperamos 146 " le dijo a este medio un importante referente opositor. ¿146.000? repreguntó este columnista. "No, 146, como la línea de colectivo", contestó, irónico.

"Ya está. Vamos a tomar La Matanza como una sección electoral más. La novena de la Provincia de Buenos Aires". Al igual que La Plata, la octava, este distrito será también "único" para la organización opositora.

Héctor Toty Flores, concejal electo de La Matanza

Hubo algún que otro entredicho con Alejandro Finocchiaro, el diputado nacional electo, por cómo se distribuyó el financiamiento de la campaña local. Hubo problemas con la fiscalización y Héctor Toty Flores, futuro concejal, no pudo construir ese movimiento imprescindible a la vera de la Ruta 3 para paliar la ventaja del oficialismo. La fiscalización, como diría Miguel Angel Pichetto, volvió a fallar y "eso no es excusa".