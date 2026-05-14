La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se presentará inestable en el tercio norte, con cielos cubiertos y precipitaciones en el norte de Galicia, área cantábrica, Pirineos y nordeste de Cataluña, donde se esperan lluvias localmente fuertes. En el resto de la Península y Baleares hay tiempo estable, con cielos poco nubosos. Se prevén temperaturas máximas en descenso en el tercio norte, con heladas débiles en zonas altas de los Pirineos. El viento será del oeste y noroeste, moderado en Baleares y con rachas fuertes en litorales. En Canarias, se esperan cielos nubosos y precipitaciones ocasionales. Cielo poco nuboso en general en Madrid, con nubes y bancos de niebla en la Sierra de madrugada, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo de oeste y noroeste. Cielo mayormente despejado en Andalucía, con nubes altas y posibilidad de chubascos en las sierras. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas de 28 grados. Vientos flojos que se intensificarán por la tarde en la vertiente atlántica. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el tercio norte, donde se esperan precipitaciones débiles y chubascos ocasionales, especialmente en Girona, con temperaturas que oscilarán entre 7 y 25 grados. En el resto de la región, predominará el cielo poco nuboso y se registrará un descenso de las temperaturas máximas. Habrá vientos moderados del oeste y noroeste en la mitad sur y flojos a moderados en el norte. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el Pirineo, con posibilidades de precipitaciones débiles y chubascos ocasionales en el extremo oriental del sistema Ibérico turolense por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 22 grados de máxima, con un ligero descenso en el tercio norte y un aumento en el sistema Ibérico. El viento será moderado del noroeste en la depresión del Ebro y flojo a moderado en el resto de la región. El clima en Asturias será nuboso con brumas y nieblas en zonas altas, con lluvias débiles, especialmente en la mitad este. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 7 grados, con un ligero descenso y se esperan heladas débiles en la Cordillera. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral, aumentando a fuerte por la tarde. En Menorca y Mallorca, nubes con algún chubasco aislado por la mañana, aclarando desde el mediodía; en Pitiusas, poco nuboso. Temperaturas sin cambios y viento flojo a moderado, de oeste rolando a sur con brisas. Intervalos nubosos predominan en el norte de las islas de mayor relieve, con probabilidad de lluvias débiles. En otras zonas, especialmente por la tarde, tampoco se descartan. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 25 grados. El viento será moderado del norte, con intervalos fuertes en vertientes este y noroeste, mientras que en cumbres de Tenerife, habrá viento suroeste moderado a fuerte, con la posibilidad de rachas muy fuertes de madrugada, girando luego a moderado del noroeste. Cielo poco nuboso con nubosidad diurna en el interior, probabilidad de chubascos en el norte, temperaturas entre 9 y 30 grados y viento moderado del este y sur en el litoral. En Castilla y León se espera un día con intervalos nubosos y posibilidad de nubosidad de evolución diurna, aunque tenderá a poco nuboso en el suroeste al final del día; se pueden producir algunas precipitaciones débiles dispersas, especialmente en el norte y este, con brumas y bancos de niebla por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 grados de mínima y los 22 grados de máxima, con un ligero descenso en el extremo norte y viento del noroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes. El clima se caracteriza por cielos poco nubosos o despejados que se tornarán nubosos con nubosidad de evolución en las horas centrales del día, donde podrían presentarse chubascos dispersos en zonas montañosas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3 grados y una máxima de 27 grados, con un ligero a moderado ascenso en las temperaturas. El viento será flojo, predominando del oeste y luego del noroeste, intensificándose a lo largo del día. En Madrid, cielos poco nubosos con nubes altas y nieblas matinales; 16–22 °C y vientos de poniente moderados, ocasionalmente fuertes. En Melilla, cielos poco nubosos, temperaturas en ligero ascenso (máx. 23°C y mín. 17°C) y vientos flojos del oeste que arreciarán al final del día. Cielos nubosos con posibilidad de nieblas, lluvias débiles y chubascos en los litorales; temperaturas máximas de 16°C y mínimas de 7°C, con viento fuerte en zonas altas. Por otro lado, cielos nubosos con claros esporádicos, lluvias débiles en el norte y temperaturas entre 4 y 12 grados en Navarra. Cielo con intervalos nubosos, brumas y nieblas matinales en montaña, alguna precipitación débil en la Ibérica, mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso y viento del noroeste flojo a moderado con posibles rachas fuertes.