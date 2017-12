Internet, el derecho democratizador

Ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, un evento que nos recuerda las libertades fundamentales declaradas hace ya 69 años. Desde entonces, un nuevo derecho fue agregado por la Organización de las Naciones Unidas y representa un desafío semejante a las últimas revoluciones: el acceso a Internet.

La Declaración Universal promete derechos inalienables a todas las personas, en todo momento y lugar, siendo el deber del Estado su reconocimiento y aplicación efectiva. No obstante, en relación a esta nueva garantía incorporada por la ONU, las estimaciones para nuestro país indican que uno de cada tres argentinos no tiene acceso a internet y un 40% de la población no sabe cómo manejarlo.

Internet se nos presenta como un nuevo espacio trascendental para el desarrollo de las personas, un fenómeno social y cultural relativamente novedoso desde el comienzo de su auge en la década de los 90. Es considerado fundamental, no solo por los servicios que ofrece sino porque no conoce distinciones de ningún tipo: un lugar donde los ciudadanos de todo el mundo pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión. Es un derecho multiplicador: susceptible de habilitar el libre ejercicio de otras libertades fundamentales.

Si bien se plantea la accesibilidad como un gran impulsor del progreso y bienestar, se entiende que no es un fin en sí mismo sino una fuerza impulsora que acelera el desarrollo, un habilitador de acceder a conocimiento, contenido cultural, formas de esparcimiento, de comunicación, un lugar donde ejercer la participación ciudadana, un espacio capaz de canalizar demandas y susceptible de generar movilidad y debate. Hablamos de un instrumento que impacta directamente en la vida cotidiana de los individuos y de las comunidades.

Ahora, con conocimiento de sus potencialidades, es un medio que debe ser promocionado por cualquier gobierno que busque empoderar a sus ciudadanos. Que estas oportunidades lleguen a todos los argentinos responde a la misma visión que llevó a la ONU a declarar Internet como un derecho hace ya 6 años.

Si los chicos, en el colegio, pueden acceder a todo tipo de material didáctico a través de la web, eso significa mejorar la educación. Si los trabajadores se pueden seguir capacitando o completar su educación a distancia, eso significa mejores oportunidades laborales. Si los médicos pueden atender pacientes a distancia gracias a la conectividad, eso significa mejorar la calidad de la salud.

Como dice el presidente Mauricio Macri: "Si uno no está conectado con el país y con el mundo, es muy difícil crecer". Bajo esta concepción se guía el Plan Nacional de Inclusión Digital, un abordaje integral que contempla facilitar el acceso y la alfabetización, para que los argentinos tengan la posibilidad de conectarse y puedan aprovechar los beneficios del mundo digital.

Estamos conectando localidades a través del Plan Federal de Internet, llevando conexión satelital a escuelas rurales, brindando herramientas digitales a los municipios del interior del país puntos de wifi, páginas web, tableros de gestión, dando capacitación en los Puntos Digitales de todo el país, para que cada argentino tenga acceso a la red, pueda informarse, estudiar, hacer trámites y/o trabajar desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar del país.

En un país con un territorio tan extenso como Argentina, los recursos materiales están concentrados en los grandes centros urbanos. En este punto es cuando el acceso a Internet tiene un rol democratizador y, por su carácter de espacio no geográfico, solamente la conexión posibilita el acceso a millones de fuentes de información y recursos, empoderando a los ciudadanos y ampliando su abanico de posibilidades.

Hoy el mundo se expande a este nuevo espacio sin fronteras, un espacio que no está en ningún lugar y está en todos. El desafío es promoverlo y protegerlo, para que lo mejor de este nuevo mundo llegue a todos los argentinos.