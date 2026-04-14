El Gobierno prepara un paquete de medidas que incluye la reforma de la Ley de Semillas. Desde el sector esperan la medida para alcanzar a los principales competidores del agro en la región, especialmente de cara al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ya que aducen que les permitiría aumentar en al menos un 30% la productividad por hectárea de los principales granos. El campo elaboró su propia propuesta para modificar la Ley de Semillas, recuperar la innovación y trabajar en la adhesión de UPOV-91. La norma de Estados Unidos regula la propiedad intelectual sobre los alimentos vegetales. C