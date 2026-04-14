Con un kilo de berenjenas te alcanza para preparar dos recetas distintas y complementarias: una conserva clásica como el escabeche, ideal para consumir en pequeñas porciones a lo largo de varios días, y un pan salado que puede funcionar como plato principal o acompañamiento. La clave está en organizar el uso desde el inicio. En lugar de destinar todo el kilo a una sola preparación, se puede dividir: una parte se utiliza para el escabeche y el resto para el pan, logrando variedad sin la necesidad de sumar más ingredientes. Esta preparación puede hacerse con aproximadamente la mitad del kilo total, según el tamaño de las piezas, y rendirá varias porciones para acompañar distintas comidas. Cortar las berenjenas en rodajas o tiras. Espolvorearlas con sal y dejarlas reposar durante una hora para que eliminen el amargor. Luego enjuagarlas. Hervir el agua con el vinagre y una pizca de sal. Incorporar las berenjenas y cocinarlas entre 5 y 7 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes. Colar y dejar enfriar. En un frasco limpio, disponer capas de berenjena junto con ajo, laurel, pimienta, orégano y ají molido. Agregar aceite hasta cubrir completamente la preparación. Guardar en la heladera al menos entre 24 y 48 horas antes de consumir. Para esta receta se puede utilizar el resto del kilo. A diferencia del escabeche, el pan permite concentrar mayor cantidad de berenjena en una preparación más sustanciosa. Cocinar las berenjenas al horno o hervidas hasta que estén bien tiernas. Luego pisarlas o procesarlas. Si se utiliza cebolla, saltearla hasta que esté transparente. Batir los huevos con el aceite y la leche. Sumar la berenjena, la cebolla, el queso y los condimentos. Incorporar la harina de a poco hasta obtener una mezcla con consistencia de budín espeso. Volcar la preparación en un molde aceitado y cocinar en horno a 180 grados durante 40 a 50 minutos. Retirar del horno y dejar entibiar antes de desmoldar.