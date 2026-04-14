China dio este martes un nuevo paso en su carrera espacial con el lanzamiento exitoso del cohete portador Lijian‑1 Y12. La misión permitió colocar ocho satélites en órbita y demuestra el interés del país en desarrollar cada vez más su programa espacial. El despegue se realizó a las 12:03 (hora de Beijing) desde la Zona Piloto de Innovación Espacial Comercial de Dongfeng, ubicada en el noroeste chino. Poco después, los satélites alcanzaron sus órbitas planificadas, según informó la agencia Xinhua. Más allá del lanzamiento puntual, la misión vuelve a poner en foco el avance de China en un terreno donde históricamente dominó Estados Unidos: el acceso regular, confiable y comercial al espacio. El Lijian‑1 fue desarrollado específicamente para atender el mercado de microsatélites. Este segmento crece a nivel global impulsado por la demanda de observación terrestre, comunicaciones y servicios tecnológicos. Según explicó Shi Xiaoning, diseñador jefe del proyecto, el cohete está pensado para ofrecer servicios de lanzamiento flexibles, capaces de adaptarse a distintas cantidades de satélites y necesidades operativas. Esa capacidad de adaptación es uno de los principales atractivos del sistema. La serie de cohetes Lijian‑1 fue desarrollada por CAS Space, una empresa comercial de vuelos espaciales fundada por el Instituto de Mecánica de la Academia de Ciencias de China. El modelo responde a una estrategia más amplia de Beijing para impulsar actores comerciales con fuerte respaldo científico. El lanzamiento de este martes fue la duodécima misión de la serie, una cifra que refleja continuidad operativa y una curva de aprendizaje cada vez más madura dentro del ecosistema espacial chino. Hasta ahora, los cohetes Lijian‑1 ya colocado más de 90 satélites en el espacio, con una masa total de carga útil superior a las 12 toneladas. Los datos muestran no solo volumen de lanzamientos, sino también capacidad sostenida de operación. La empresa desarrolladora informó que la capacidad de producción anual supera actualmente los diez cohetes, mientras que el ciclo de ensamblaje y pruebas se redujo a apenas un mes, un plazo que marca una diferencia frente a los esquemas tradicionales de la industria. El plan a corto plazo apunta a incrementar la frecuencia de lanzamientos y ampliar los escenarios operativos. En ese marco, CAS Space ya trabaja en la preparación de su primer lanzamiento marítimo, una opción que permitiría mayor flexibilidad y nuevas posibilidades logísticas. Con cada misión, China refuerza su modelo que combina escala industrial, velocidad y ambición estratégica. Ahora, la capacidad de producción anual de Lijian-1 supera los diez cohetes, y el ciclo de ensamblaje y pruebas se redujo a un mes. Su frecuencia de lanzamiento seguirá aumentando, y su primer lanzamiento marítimo también está siendo planificado, según informó la empresa desarrolladora y la agencia de noticias china.