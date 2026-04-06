La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que durante abril de 2026 se mantendrá el acceso gratuito a internet en distintos puntos del país. Este beneficio está dirigido principalmente a sectores que tienen dificultades para acceder a servicios de conectividad. La iniciativa forma parte del programa de telecomunicaciones impulsado por el Gobierno, con el objetivo de garantizar el acceso a internet como un derecho básico. La medida tendrá alcance en zonas específicas y bajo ciertas condiciones. El acceso al internet gratuito estará disponible para usuarios que se encuentren dentro de las zonas de cobertura habilitadas por la CFE. Estas áreas suelen incluir espacios públicos, comunidades rurales y regiones con menor acceso a servicios digitales. El beneficio está pensado especialmente para personas con recursos limitados o que no cuentan con conexión fija en sus hogares. De esta forma, se busca ampliar las oportunidades de acceso a la información. Además, estudiantes y trabajadores que dependen de la conectividad para sus actividades diarias podrán aprovechar este servicio sin costo durante abril. La medida tiene un enfoque social y educativo. En este sentido, no se trata de un beneficio universal en todos los hogares, sino de un servicio disponible en puntos estratégicos definidos por el programa. La cobertura del internet gratuito depende de la infraestructura instalada por la CFE y se concentra principalmente en espacios públicos como plazas, escuelas y zonas comunitarias. El alcance puede variar según la ubicación y la cantidad de usuarios conectados, lo que influye en la velocidad de navegación. Aun así, el programa impulsa la inclusión digital y permite acceder a herramientas clave para la educación y el trabajo. Con esta medida, la CFE fortalece su estrategia de conectividad social en zonas donde el servicio es limitado o inexistente.